La Re elección de Tío Conejo

El bosque estaba en tiempo electoral en el 2024 y el diputado Tío Conejo quería la reelección, pero se había olvidado del pueblo animal durante los 4 años de su mandato, y nunca realizó ninguna ley para beneficio de la educación, salud y económica de su circuito.

Tío conejo no iba a la asamblea animal y sabiamente dejó a la intemperie las escuelas de su circuito animal para que fueran analfabetas, y junto a Tío lagarto proliferaron las cantinas de su circuito.

Tío borriguero destruyó las canchas de basketball y fútbol; la banda de tío zorro les robaba a los maestros para que los profesores no fueran a educar a los animales del bosque y así estuvieran ignorantes y dependiente al vicio de Tío Lagarto. Tío conejo con su suplente lagarto, el representante borriguero y alcalde Zorro tenían la reelección asegurada en el 2024.

El bosque panameño se dio cuenta que tío Conejo no era parte de la solución y más bien era el problema la desigualdad social y la corrupción reinante en 30 años de democracia post invasión de tío Águila, por lo que lo que el Tío Búho fomentó una propuesta de buscar animales honestos que se preocuparan por el bienestar real del circuito, encontrando al joven y fuerte Tío Tigre para que adversara a tío Conejo en las elecciones 2024.

Cayó la crisis del COVID 19 y la manera en que Tío Conejo utilizó el tráfico de Salvoconductos, Vale solidario, bolsas solidarias, la manera que manejó las vacunas hizo que tío Tigre fuera el claro favorito en las encuestas de diputado.

Tío Conejo no sabía qué hacer para re elegirse y le pidió consejo a Tío Gato y el Tío Huevito, y utilizando los millones de dólares de la descentralización paralela, expendio de cupos de taxis y buses empató a tío Tigre faltando unos meses antes de las elecciones 2024 del bosque panameño. ¡A tío Conejo se le ocurrió la gran idea de derogar la ley de transparencia en vigencia desde enero de 2002 para ganar, pero no pudo! Ellos sabían que el animal que no se informa, vota reelección!

Como Tío Caimán no podía terminar el megahospital animal que siempre estaba desabastecido y que las hienas del tío Gato estaban construyendo y equipando hace lustros en la Ciudad Animal; le urgía que aprobaran el abultado presupuesto del 2024. Con la demagogia y verborrea que caracteriza a tío Caimán, usando estadísticas de la era de piedra, le prometió a tío Dientes de Sables la PRESIDENCIA del bosque, si usaba la plata de la minería de Tío Oso Panda, para sobrevivir al escándalo que no tenían para pagar las jubilaciones en el 2024.

Anteriormente, los animales le habían recriminado que el hospital estaba sin insumos, abandonado, sin medicamentos ni laboratorios y sin tomografías o resonancias. El hospital oncológico estaba cada vez más sin presupuesto ya que los políticos migraban para el exterior a atenderse.

Y colorín colorado, y así fue como tío Conejo en la Asamblea Nacional por varios maletines llenos de mucho dinero, votó a favor del contrato minero bajo el auspicio de Tío Dientes de Sables, hablaron con los animales magistrados de justicia para condenar al Tío Loco y así fue como Tío Dientes de Sables y Tío Conejo se pudieron re elegir sin ningún mérito en el bosque panameño.

