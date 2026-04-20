La satisfacción del deber cumplido

En uno de los ejercicios de la clase de mecanografía, surgió una frase que inspiró este artículo. En secundaria hubo una asignatura llamada mecanografía. Para los jóvenes de hoy que prácticamente llegan al mundo con el teclado de la computadora insertado en el cerebro, esta historia puede resultar algo sorprendente.

El asunto es que por allá por 1974, durante una de las clases que dictaba el joven profesor colonense, Fulvio Borsani y utilizando un libro amarillo de la McGraw Hill, ordenó realizar un ejercicio en cuyo texto se leía: "no hay mayor satisfacción que la del deber cumplido". Hoy 52 años después, recuerdo que en la banca alguien había escrito "Rafa 72", evidentemente alguien que cursó la clase ese año, por lo que intuyo que pudo haberse tratado del hoy médico Rafael González Jurado, a la sazón baloncestista, al igual que el profesor Borsani y quien les escribe.

Una encuesta de CID Gallup muestra que la población en Panamá ahora aprueba la actividad minera, algo que antes parecía improbable debido a la fuerte oposición y relatos sin datos de los activistas anti mineros. Influenciaban en y a los medios más importantes del país y descargaban toneladas de desinformación para un público que difícilmente podía tener acceso a las verdaderas fuentes idóneas en el tema minero.

Pero hoy la situación ha cambiado y sigue cambiando para bien de la ciudadanía. Los medios investigan antes de informar y las autoridades no se dejan amedrentar con acciones de fuerza ni presiones de turbas, profesionales unas y voluntarias otras. Ese fenómeno que hemos denominado antes como la "revolución de los inútiles", tiene en frente a una población que recibe todas las versiones de todos los actores. Ahora hay más y mayores fuentes de datos científicos reales y probados.

Llena de satisfacción observar muchos y nuevos profesionales, bien informados, mejor orientados y excelentemente posicionados, levantarse sobre los intentos ya desenmascarados de aquellos que antes lograban acceso, influencia, incluso puestos políticos sin dejar huella de lo que pregonaban. Un verdadero ambientalista, al menos a su paso por una alcaldía o un ministerio, deja un registro de los árboles enfermos de la ciudad y un inventario completo del muestreo de las aguas de los ríos y quebradas de la ciudad o provincia que representaron.

Nada de eso ocurrió, el fin no era educar para hacer conciencia ambiental. El objetivo era adoctrinar para ganar militantes en contra de una industria, sin propuestas ni hechos medibles y tangibles, como es lo correcto.

Ahora las discusiones en los medios se basan más en el análisis de laboratorios, en resultados de auditorías científicas, como las que el ministerio de ambiente ha llevado adelante y en sus respectivos informes. Los hechos, los datos y las pruebas no dejan lugar a duda alguna. No existe la imaginaria contaminación ni el desastre pregonado y ansiado por estos falsos profetas.

Hace un tiempo pensábamos que se necesitaba que muchos más jóvenes, estudiantes, ingenieros, científicos y técnicos se sumaran al esfuerzo de hacer docencia y así no sentir que se había arado en el mar, pero los resultados han ido apareciendo y los criterios hoy se esbozan contundentemente frente a los mitos que poco a poco se van declarando en extinción, aunque todavía hay mucho por trabajar.

Gracias a este cambio de actitud, el panorama se va aclarando. La población panameña tiene acceso a la verdad. Porque como cantó Rubén en una ocasión, "no hay bala que mate a la verdad, cuando la defiende la razón". El sentimiento de los mineros panameños, al contribuir con la generación de empleos, el crecimiento económico y el progreso de Panamá, se puede resumir en que no hay mayor satisfacción que la del deber cumplido, como hubo que aprenderse en aquella clase de mecanografía del Colegio de la Salle de 1974.