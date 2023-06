La sutil ignorancia del diario La Prensa

En un reciente artículo publicado en el diario La Prensa bajo el título de "15 puntos clave para entender el sistema de pensiones, se intenta afanosamente demostrar que el modelo de pensiones basados en las cuentas individuales, así como en el manejo privado de las mismas, es el único camino a seguir para resolver la crisis de la seguridad social. Se trata no solo de un intento fallido, sino de una demostración de la ignorancia que sobre el tema caracteriza a este diario.

Es así que de acuerdo al artículo bajo análisis se supone que los modelos solidarios son inviables, dado el incremento en la esperanza de vida de la población. Esto contiene dos errores. En primer lugar, no es cierto que este tipo de modelo de pensiones no tiene ninguna rentabilidad. Es obvio que en La Prensa ignoran lo que Paul Samuelson ya había demostrado en 1958, en el sentido de que la rentabilidad real de este tipo de modelo es equivalente a la suma del crecimiento del empleo asalariado y de la productividad del trabajo asalariado. En el caso de Panamá entre el 2009 y el 2019 esta suma alcanzó a 6.2%, cifra muy sobre la rentabilidad de los fondos financieros de la CSS. Obviamente el problema aquí es que el estilo de desarrollo que la oligarquía a impuesto en el país ha significado que los beneficios del incremento de la productividad no se han trasladado al nivel de los salarios.

En segundo lugar, los analistas del diario la Prensa también ignoran que lo que importa para la recaudación de cuotas es la masa salarial la que es igual al número de trabajadores por el nivel de los salarios, de manera que una baja en la tasa de crecimiento de la población asalariada puede se compensada por un tasa adecuada de crecimiento de los salarios. Los entendidos del diario La Prensa deberían estudiar el concepto de trabajo equivalente de Robert Solow.

Entonces les quedaría claro que este camino esta bloqueado por el estilo de desarrollo concentrante y excluyente impuesto por los sectores dominantes.

Peor aún es la ignorancia reinante en La Prensa en torno a lo que Nicholas Barr en su artículo "Reformas de las pensiones: mitos, verdades y opciones políticas" (2002) llama "la economía simple de las pensiones". En el mismo el autor muestra que en una situación en que el empleo y los salarios no crezcan suficiente entre cohortes, el resultado para un sistema de cuentas definidas sería una situación inflacionaria o, en el caso de que los fondos sean invertidos en activos financieros, en una seria reducción de las posible pensiones.

Desde luego que en La Prensa estos conocimientos no les resultan útiles a sus intereses, ya que muestran la importancia de que el país se ponga en ruta hacia un estilo de desarrollo democrático, con justicia social y respeto al ambiente.

Otro elemento de ignorancia que se encuentra en el artículo bajo análisis es la idea que el Estado no tiene la capacidad por falta de recursos para apoyar la generalización y estabilización del modelo solidario de pensiones. Aquí se ignoran dos hechos Primero, que Panamá actualmente, deacuerdo a la CEPA L, es el país de la región con la menor relación recaudación tributaria – PIB, a lo que se debe sumar el hecho de que la evasión de impuestos es de cerca del 10.0% del PIB. En segundo lugar, se tiene que tomar en cuenta el problema de la evasión de las cuotas de la seguridad social, que entre el 2015 y el 2021 fue de B/. 3,035.9 millones. Como dijo Goethe "nada hay más terrible que una ignorancia activa"

