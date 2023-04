Lo que no se rige por la ley de gravedad

"Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad". Filipenses, 4:8-13 Las ideas son sólo eso: creación inmaterial de nuestra propia mente.

No están encadenadas, como nuestros cuerpos, por la ley de gravedad que afecta toda la materia. Cuando las ideas sean malas y nocivas, cuando porten una carga virulenta de negativismo, dejémoslas atrás como esos sacos rotos, que nada aportan al final a quien los carga, porque siempre llegarán vacíos a su destino.

Dejémos las atrás y abandonadas, en un vacío existencial que no se ve arrastrado por la atmósfera, como todo lo demás que ella sí encierra. Así no girarán esas ideas nocivas con el mundo y con sus pasajeros, ni alcanzarán esa velocidad extraordinaria en la que se desplaza nuestra tierra (110.700 kilómetros) y en que gira como un trompo sobre el eje del espacio (1,666 Km/h). Así, esas ideas pesadas y sombrías, que están en rebeldía franca contra nuestra propia paz, se quedarán vencidas en la nada para siempre, dónde ni siquiera los sepulcros olvidados se podrían quedar.

Si para nosotros este mundo es una idea, entonces separemos todo pensamiento bueno de lo malo, porque aquellos hechos de la vida que inevitablemente deben ocurrir no tienen que estar pincelados de tragedia humana, en realidad. La muerte, por ejemplo, tan horrible como pueda parecer, es sólo el curso natural de cada cosa viva; y, sin embargo, la hemos elevado a las alturas de una catedral, o empujado a los abismos negros de destinos indeseados. ¿Qué es un hombre sin consciencia de su vida? ¿Qué es un hombre que viene al mundo ya privado de toda razón desde la más temprana edad? ¿Sabe acaso exagerar dolores que no existen más allá del plano físico? ¿Se crea tragedias que son la obra de la mente, y que anticipan todo tipo de desgracias negras que no existen? ¿Conoce acaso el sufrimiento que nos acarrea esa tensión nerviosa que se va gestando solamente en nuestro propio corazón, pero que no tiene otro sustento real? Nada temerá ese hombre al fin; nada afectará su estado de ánimo, porque estará atado con un cordón umbilical a la existencia, únicamente. Respira, come, duerme, y en nada pueden asaltarlo los dolores de la angustia que se forja y se fabrica en los talleres de nuestra imaginación, porque carecerá de ella.

Si lo anterior es cierto. Si la clave para desatar el apretado nudo de la angustia fuera simplemente no pensar, imaginemos los milagros que traería consigo el acto de pensar correctamente. Esperar siempre lo mejor, conservar la fe en todo momento, mirar en cada obstáculo un peldaño o escalón, hacer de lo desagradable una experiencia dolorosa que nos alecciona. En fin, vivir la vida en el estado favorable de la buena expectación, aunque las supuestas realidades de este mundo nos transmitan lo contrario. ¿Es que acaso es eso encapsularse, como Don Quijote, en un teatro donde se está actuando solamente en un papel que no es real? Pero entonces piensa por ti mismo. ¿Qué es para ti la realidad? Lo que para ti puede ser algo concreto, para otro puede ser la fábrica inocente de la imaginación incontrolada. Ante esa falta de determinación universal de lo que es la realidad, entonces, lo único que no se puede debatir es que la realidad existe, pero para cada cual. Una casa, para un animal, no es muy distinta a una guarida. El tinte del hogar se lo da el hombre; y se lo da con la imaginación. El mundo, como tal, es la creación del ser humano.

Hagamos de él lo que mejor pensamos. Dejemos de caer en las mortales telarañas fabricadas por nosotros mismos, que sólo logran detener nuestro progreso por la vida, que no nos dejan caminar ese camino interminable de sabiduría que siempre corre por delante de nosotros, sin que podamos alcanzarla plenamente.

