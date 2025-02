Los foros de comercio y economía de Panamá 1983-2025

Las Ferias de Portobelo de inicio del siglo XVII consagraron a Panamá eternamente como la vitrina de Latinoamérica y el Caribe para el comercio y los foros de la región, incluyendo a Canadá, Estados Unidos y a la isla de Groenlandia que está más cerca de América que de Europa, al igual que las posesiones territoriales europeas en suelo americano.

Antes que el "Foro Económico Mundial" "WEF" de Davos de 1971 en la Confederación Helvética, ya existió un cuarto de siglo antes, otro Foro económico internacional en 1947 llamado "Les Entretiens de Royaumont", a 20 Kmts al norte de París en el Hexágono galo. Este foro que renació en el 2003 gracias a la tenacidad de nuestro amigo Jérôme Chartier, es hoy en día el referente de Francia después del de Davos. Siempre en la historia de los acontecimientos mundiales hay un antes y un después. En 1983 bajo la presidencia del Ing. Dominador B. "Káiser" Bazán Jiménez -qepd-; el 15 de enero de 1983 la Cámara de Comercio e Industria de Panamá inauguró el FORO COMERCIAL Y ECONÓMICO de EXPOCOMER 1983, como una parodia del "WEF" de Davos que estaba por ocurrir diez días después en la Confederación Helvética esa semana y ese año. Los ánimos políticos de 1983 estaban tan caldeados como los de hoy en 2025. En 1983 el general Torrijos había muerto hacía 18 meses, su delfín heredero de a dedo había sido depuesto hacía seis meses por sus amigos los militares en el golpe del "GARGANTAZO", así que en la CCIAP pensaban que el camino estaba allanado para volver a la democracia de antes de 1968. De allí esa invitación al Republicano el Dr. Henry Kissinger, símbolo universal de la Democracia Republicana, para disolver la funesta izquierda panameña.

Pero aquello concluyó solamente con la invasión de 1989 o sea seis años más tarde junto a la caída del comunismo y el muro de Berlín. No hubo implosión desde adentro pero si explosión desde afuera. Ese año de 1983, el CEO de FRANCEFI nos invitó al Foro WEF de Davos como parte de su misión de arrear las empresas francesas en el mundo. Tuvimos la oportunidad de escuchar el discurso del ex Primer Ministro Raymond Barre y participar por la primera vez a ese foro hace 42 años. Si nuestra memoria no nos falla, pensamos que el slogan de la época y sus fechas fueron: "EL ESPÍRITU DE DAVOS 1983 ES CON LÍDERES HACIENDO EL ÉXITO REAL" del 27 de enero al 3 de febrero. Pero en el fondo la preocupación era de crear la Unión Europea desde un ángulo estratégico: la empresa privada, aunque aquello terminó de otra manera con la ascensión de los socialdemócratas en los gobiernos europeos.

En la Conferencia de EXPOCOMER 1983 un eslogan nunca se fijó. Igual pensamos que le falta al Foro Económico Internacional de América Latina y Caribe: UN RUMBO PLANIFICADO. UN NORTE. UN IDEAL INTELECTIVO.

Sin brújula el barco no llegará a puerto seguro o tal vez desaparece en el camino. Entonces cuarenta y dos años más tardes el Banco de Desarrollo CAF y el gobierno de Panamá crean el Foro Económico Internacional de América Latina y Caribe en Panamá hace unos días. El Ing. Bazán Jiménez debe estar muy contento allá en el cielo. El jueves 30-1-25 oramos por él en el FEIALC2025 y recordamos sus ímpetus por su país. Hemos tenido la dicha de participar en ambos en casi medio siglo de diferencia histórica sin dejar de contar el de "WEF" Davos de 1983. En el primer foro panameño asistimos como miembro de la directiva de la CCIAP y parte del comité organizador de EXPOCOMER 1983 con el primer pabellón francés en la Feria, y coadyuvamos a la participación del señor Kissinger a través de su amiga sentimental Ada Samuelson de Nueva York. El ingeniero Bazán hizo muy bien el resto del trabajo junto a Adolfo "Popi" Arrocha -qepd- para la participación del Dr. Henry Kissinger a dicho foro.

El 16 de enero de 1983 Henry Kissinger desde el anfiteatro del Centro de Convenciones ATLAPA se expresó de esta manera según el diario La Estrella de Panamá al día siguiente: "Panamá, enero 16 (UPI). El ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger criticó a los países no alineados por criticar incesantemente a Estados Unidos y no encontrar faltas en la conducta soviética.

"Kissinger aludió al no alineamiento en su intervención ayer en el foro internacional económico y de comercio, que al margen de la EXPOCOMER 83, fue clausurado hoy en el centro de convenciones Atlapa". "Kissinger observó que, por una parte, están los países que quieren a la vez el privilegio de no alineamiento y el del apoyo total de Estados Unidos hacia ellos". "Tienen derecho a adoptar esa posición, pero Estados Unidos tiene el derecho a prestar más atención a sus aliados que a los países no alineados". Esta premisa alejó a Panamá de las buenas relaciones con los Estados Unidos por culpa de la izquierda pro no alineados local y criolla. Al final terminó en una invasión por culpa de los Royo, Ahumada y los otros ya desaparecidos. Kissinger agregó "que es curioso que la declaración de los países no alineados jamás ha encontrado algo que decir en favor de Estados Unidos, como tampoco ha encontrado algo que criticar a la Unión Soviética".

No es posible que Estados Unidos jamás haya hecho algo acertado, aunque todos se empecinan en atacarlo y hacer triza a ese gran país, sin quererle reconocer aunque sea el 10% de sus bondades. La injusticia es una muy mala consejera.

2025 se parece a 1983, pues son la misma gente, solo que ahora vestidos de otra manera y con un pensamiento más confuso y oscuro, que aquel que reinaba hace medio siglo en la América de Bolívar, Santander y San Martin. Ayer existía Ronald Reagan y Henry Kissinger, hoy existe Donald J. Trump M. y Marco Rubio.

Ayer era la Unión Soviética, el ejército soviético rojo y el partido comunista soviético, hoy es China, el ejército chino rojo y el partido comunista chino. Ven que no han cambiado mucho las ideas y los hechos en cinco décadas entre el uno y el dos.

Al final tuvimos la oportunidad de conversar con el Dr. Henry Kissinger en los pasos perdidos de ATLAPA y con su claridad meridiana y tajante digna de un gran Republicano nos dijo: "mañana pronto, caerá el comunismo, el muro de Berlín y será el gran funeral de los No Alineados", su voz ronca y su mirada incisiva y retadora con bondad cariñosa, nos marcó por el resto de nuestra vida, fuimos rebautizados dentro de la religión de la Derecha hasta nuestra muerte por el Patriarca intelectivo, inteligente e intelectual de todos los tiempos, el Dr. Henry Kissinger en persona en 1983, y nada menos que en nuestra propia tierra: PANAMÁ amiga histórica de los Republicanos desde 1903 hasta 1968 dentro de la democracia alternada y la República participativa

La última vez que vimos al Dr. Kissinger fue en la Convención Republicana 2008 en Minnesota, hablando del comunismo y la izquierda centroamericana que tan bien manejaba desde cualquiera esquina en donde lo pusieran.

Lo más parecido al Kissinger de 1983 en el Foro económico y comercial de EXPOCOMER hace cuarenta y dos años fue ahora en el 2025 en el Foro del CAF de Panamá, la ex primera ministra danesa, que aunque no le llega ni a la primera sub suela de los zapatos del Dr. Kissinger, no por ser de la ideología socialdemócrata afiliada a la izquierda populista como la de Petro, sino más bien por la teoría de Kant, de saber combinar la experiencia con la razón dentro del círculo de la realidad, la verdad y el acertado conocimiento.

La ex primera ministra danesa se refirió a la isla de Groenlandia que dicho sea de paso hace más bien parte del continente americano que el de Europa. Pensamos que se encuentra a pocas algunas centenas de kilómetros entre Nuuk y las costas de la península de Labrador en América.

Haber querido comparar el objeto de Groenlandia con el de Panamá se aleja mucho de la teoría de Kant y de las visiones supremas del Dr. Kissinger. No porque somos países chicos somos iguales. Esa es una falacia del socialismo para recuperar fuerza por su debilidad originaria, en tanto que ideas fundadas sobre la verdad y la realidad.. Lo increíble es que defendió el autoritarismo chino y quiso inventar que Europa nos puede ayudar, cuando ni siquiera pueden ayudar a los suyos, dado el desconcierto por el que transitan en estos momentos. Recuperó el "Make Europe Great Again" de Le Pen, Orban, Ferage, Abascal al que se unirán otras extremas derechas bajo el liderazgo de la mancuerna Trump-Musk en Europa.

En este pasaje desinformó descaradamente la realidad política actual de los países que ella ofrece ayuden a Latinoamerica. ¡N'importe quoi!

Por cierto el 8-2-25 la extrema derecha del Norte y el Sur Europeo se unirán bajo el paraguas "made in USA" llamado MEGA.

¿Al igual que Reagan y Kissinger ayer (1983-89) Trump y Rubio (2025-29) tienen razón hoy sobre sus diversas teorías geopolíticas?

Ayer cayeron el comunismo soviético, el muro de Berlín y los no Alineados. Hubo implosión, tal como lo predijo el Dr. Henry Kissinger en Panamá hace más de 42 años.

¿Hoy caerán el comunismo chino, el muro de Europa y los Bric? ¿Habrá implosión como en 1989?

¿Cuál será el muro de Berlín del 2025-2029?

¿Terminará la China actual como la Unión Sovietica de ayer? ¿Hará también implosión como Moscú?

¿Son los BRIC de hoy el muro de Berlín de ayer?