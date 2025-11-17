Los Premios Eclipsan

Si uno investiga, todo tiene un porqué. Una raíz. Las cosas cuando salen de una manera es por algo y cuando aparecen de otra es por alguna causa razonable.

Cada vez es menos creíble este asunto de los Premios Nóbeles dado que se han estado dando estos premios a personas que bien aplauden los genocidios y están involucrados en insurrecciones violentas a la vez que tienen aliados o están financiados por magnates o gobernantes sin muchos escrúpulos. Como es el caso de este último premio.

Por supuesto que ha habido sin duda premios anteriores de muy dudosa categoría en cuanto a la lucha se refiere por la paz y la no violencia.

Todos tienen o tenían sus manos manchadas de sangre.

Una auténtica farsa mediática que pretenden que se trague sin más en un mundo lleno de esperpentos y este es uno más por supuesto.

Deben de creer que finalmente la gente creerá en lo que dice el comité Nobel como si fuera "palabra de Dios".

Un prestigio que ha caído y del cual ya no se va a recuperar.

A lo que íbamos al principio de esta nota es que el fundador Alfred Nobel un millonario que hizo su fortuna con la invención de la dinamita que fué un producto que mató a miles o millones de personas.

También hizo mucho dinero con su fábrica de armas.

Estas cosas se hacen como un mecanismo de la mente humana para tratar de blanquear lo mucho hecho en negativo por la humanidad.

Una manera más de justificarse.

Por ello y no sólo esta institución están caídas y no representan nada ni a nadie.

Los auténticos defensores de la paz y de la vida no necesitan premios que yo los quitaría todos, desde los de literatura hasta estos.

Los que dan la vida por otros lo hacen porque creen en ello y en la trascendencia de sus actos.

El mundo está al revés porque los que merecen el reconocimiento nunca fueron reconocidos y los violentos e hipócritas son premiados.

No soy un creyente del sistema ni nunca lo fui por eso el que realmente vea la necesidad de hacer algo por la humanidad lo haga pero no espere premios sino golpes, bloqueos, críticas y todo lo que pueda venir.