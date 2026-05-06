Luego del Doctorado, ¿qué sigue?

Las personas que estudian para obtener el título de Doctor (Ph. D. o Dr. Sc., según el Programa ofertado), lo hacen por motivos tales como: i) Investigar, como principal razón; ii) Superación personal; iii) Mejorar el perfil profesional; iv) Mejorar los ingresos económicos; v) Prestigio y reconocimiento. Si bien estas y muchas otras razones pueden ser válidas para formarse al más alto nivel, resulta preocupante cuando ocurren distorsiones y los medios pasan a convertirse en fines.

En un intercambio reciente con colegas, alguien hizo mención (con cierta preocupación), sobre cómo al haber sido facilitador en determinados entornos a nivel de postgrado, se ha encontrado con "estudiantes" que ostentan hasta más de un título doctoral o pasantías postdoctorales, pero al revisar sus ejecutorías (publicaciones, participaciones en congresos y simposios científicos, por ejemplo), a duras penas cumplieron con lo exigido para egresar, que por norma suele ser la publicación de la tesis o investigación como artículos científicos.

En otra oportunidad, recuerdo una defensa de tesis doctoral, en la cual la persona a cargo de la misma no estuvo lo suficientemente preparada en la parte estadística (algo medular para todo el que aspira a ser Doctor), donde quedó evidenciado, por un lado, la falta de supervisión y acompañamiento del asesor en este aspecto y, en segundo lugar, que la persona carecía de competencias y habilidades que deben irse forjando desde el nivel de pregrado.

Como es de suponer, cada universidad que oferta un Programa Doctoral, cuenta con un plan de estudios que puede durar de 3 a 5 años, dependiendo del currículo y de las propias exigencias de la institución. Debido a la aparición de otras alternativas para graduarse del pregrado, como la práctica profesional, el examen de grado y la denominada quinta opción (los estudiantes deben aprobar dos asignaturas de postgrado para titularse de Licenciatura o Ingeniería), algunas personas descartan desarrollar una tesis, por temor a demorar su egreso e inserción laboral.

Sin embargo, esta decisión les puede costar a largo plazo el no poder continuar una carrera en investigación, dado que algunas universidades exigen para poder ingresar a un programa de Maestría en Ciencias (M. Sc.), haber desarrollado una tesis a nivel de pregrado y, consecuentemente, para poder ser aceptado en un Programa Doctoral, se requiere haber realizado una tesis a nivel de Maestría y preferiblemente contar con publicaciones científicas en revistas indexadas.

Quien en la actualidad ostenta un título de Doctor como corresponde, ha debido desarrollar investigaciones originales, tanto en su tesis doctoral como en los niveles formativos previos. Luego de ello, lo que debe hacer es continuar realizando investigaciones, para que la persona logre definir como mínimo una línea de investigación de su interés. Esto le permitirá consolidarse como referente para futuros estudios en la(s) disciplina(s) que son de su experticia.

Sumado a lo anterior, un investigador productivo debe procurar contribuir por lo menos con cinco publicaciones científicas por año, como autor o coautor. Dicho esto, quien egrese de un programa Doctoral a una edad relativamente joven, debiese procurar aproximarse por lo menos a unas 100 publicaciones a lo largo de toda su carrera científica. Con esto, queda de manifiesto que el Diploma no debe ser ocupado para decorar una pared ni para exigir que se le llame "Doctor", si no se mantiene vigencia y pertinencia. Los que logran ser Doctores tienen un compromiso con la ciencia y con la sociedad, para generar conocimiento y ayudar a resolver problemas. ¡Éxitos para todos!