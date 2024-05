Molirena un partido político en agonía

Cuando en 1982 se funda el partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista MOLIRENA, por hombres y mujeres no solo de diferentes corrientes ideológicas en cuanto a partidos políticos, sino también, por líderes que decidieron unir sus voces y fuerzas para combatir la dictadura militar y sacar a Panamá de las garras de la corrupción y la impunidad.

Su otrora vida política lo llevó a ocupar en diferentes gobiernos, posiciones cimeras como la vicepresidencia de la República, ministerios, instituciones, la Contraloría General de la República y su desempeño en el ejercicio de los cargos, le ganó la confianza de la ciudadanía y el reconocimiento del liderazgo político.

Hoy ese partido que logró aportar a la democracia importantes momentos políticos perdió fuerza, confianza y credibilidad, por lo que, de no haber cambios profundos en la renovación de sus directivos, irá camino a la desaparición electoral dentro de un quinquenio más.

Esto lo fundamentó en las olas de descréditos que se han visto envueltos en la última década. Durante la contienda del 5 de mayo pasado, MOLIRENA no logró postular en todas las circunscripciones electorales, sin embargo, ofreció al partido aliado el PRD, las postulaciones para sus candidatos en las más populosas circunscripciones del país, en detrimento de la membresía que tenía aspiraciones y, los que lograron la postulación en la papeleta del colectivo, tenían entre sus competidores, al partido aliado que restó fuerzas.

Los dejó en un abandono tal, que los pocos electos son productos de sus propios esfuerzos, recursos y reconocimiento local.

De los cinco diputados que dirigen el partido, el presidente Francisco Alemán, Tito Rodríguez, Corina Cano, Miguel Fanovich y Manolo Ruiz, ninguno salió, ni tener la casilla de RESIDUO les sirvió, obtuvieron menos votos en la papeleta del MOLIRENA que el quinquenio que finaliza, por los números diría que fue un rechazo total. Pero eso no fue gratis, es producto de la inercia nacional sin presencia ni voz, pero principalmente por exponer al colectivo a escándalos a través de la Lotería Nacional de Beneficencia a cargo de miembros del MOLIRENA y como es público, en diferentes medios de comunicación los titulares dan cuente de: en mayo de 2022 "El escándalo desatado esta semana por la denuncia de irregularidades en el manejo de billetes y cobro de premios de la Lotería Nacional de Beneficencia, se suma a una lista histórica de actos irregulares y de posible corrupción en dicha institución que requieren acciones inmediatas de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público." Panamá, 11 de junio del 2021.

"La mañana de este viernes acudieron a la Fiscalía Anticorrupción un grupo de exfuncionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia para aportar declaración testimonial sobre una supuesta red de corrupción en la entidad. Los denunciantes presentaron los mensajes de textos y las cuentas bancarias que utilizaron altos funcionarios del gobierno que presionaron para buscar inscripciones en el partido MOLIRENA. Todos los que no cumplían la cuota debían realizar pagos de 10 hasta 70 dólares.

En caso de negarse, eran destituidos"; así también de procesos electorales internos plagados de disposiciones que evitarán que otros grupos compitieran en igualdad de condiciones, solo, como ejemplos, los titulares sobran.

La dirigencia actual no logró concitar a todas las corrientes internas del partido y fue evidente su división, simplemente por no reconocer que existen liderazgos distintos a ellos y expuso al partido aliado al fracaso electoral. Tampoco escucho las voces de convencionales que advirtieron de este fracaso. Las cifras son duras y claras 7,334 votos electorales al cargo de Presidente de la República, nada de nada. Su subsistencia es producto de la suma de todas las candidaturas para representantes y alcaldes que dejo a la buena de Dios. ¡Urgen cambios!

MOLIRENA no puede seguir de fracaso en fracaso electoral, hay que rendir cuentas, los escándalos que se cierne sobre él mismo hay que erradicarlos para poder ofrecer en este periodo gubernamental un partido legitimado, activo y con responsabilidad pública. Urgen cambios, se requiere una dirección nueva en todo sentido, con personas comprometidas con adecentar y respetar el trabajo colectivo en el ámbito nacional para ganar la confianza de la membresía y así colocar al partido en el escenario político con promisorias ventajas, que su crecimiento sea sostenido por afinidad e identidad con sus principios y valores y no por el clientelismo político que ya hemos probado y que no resulta ni resuelve nada. Es imprescindible la unidad de todas las fuerzas del MOLIRENA que propugnan por cambios en su conducción y de la dirigencia. ¡El cambio es hoy!

