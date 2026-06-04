Música urbana, conducta y Salud Mental en Panamá  

La música ―en un sentido darwiniano― es más que un medio adaptativo; es un factor sociocultural y de regulación emocional que promueve la homeostasis biológica. Escuchar o producir música activa el sistema de recompensa cerebral ―liberando dopamina; el mismo sistema del scroll infinito y estimulantes del SNC―, reduciendo el cortisol y estimulando endorfinas. Esta estimulación positiva permite la repetición de la conducta. Su función sociocultural favorece al individuo. La capacidad de sincronizarse otorga una ventaja adaptativa dentro de la tribu; el cerebro experimenta entrainment (sincronización del ritmo biológico con un estímulo externo), liberando oxitocina (hormona del apego). En el Pleistoceno, un humano solo era un humano muerto.

Para Anton Killin, el debate binario entre adaptación y subproducto es limitante. Utiliza el marco de construcción de nichos sociocognitivos y coevolución gen-cultural: la música moldeó el entorno social ancestral y este, las capacidades cerebrales. Propone que hace cuatrocientos mil años ya existía una proto-música social basada en la coordinación grupal y el manejo de emociones.

Con estos conceptos hemos podido profundizar en la importancia de la música, ahora bien: ¿Cuál es el estado actual de la investigación en Panamá respecto al impacto de determinadas praxis musicales disfuncionales que pueden repercutir negativamente tanto a nivel psicológico y sociocomunitario? En un estudio realizado desde la Universidad del Istmo, se analizó el núcleo central de las músicas urbanas de los jóvenes en Panamá, y se devela que, cuando la música se instrumentaliza a través de narrativas hipersexualizadas y violentas, sus funciones adaptativas que las han hecho surgir pueden invertirse, transformándose en vectores de desadaptación psicológica y fractura comunitaria. A nivel micro (individual), se observa una clara alteración en los modelos de regulación emocional y conductual. Los entrevistados reconocen una influencia directa en el escuchar música urbana en su comportamiento, lenguaje y las actitudes cotidianas. Lejos de promover la adaptación social, la exposición saturada a narrativas cataliza conductas disfuncionales asociadas a la agresividad, la altivez, la normalización del consumo de sustancias y la naturalización de la violencia. Asimismo, al contrastar este fenómeno con la teoría de la motivación humana de Maslow, los sujetos sostienen que estas prácticas, que aparecen en dichas músicas urbanas panameñas, truncan la autorrealización positiva del individuo, sustituyendo el proyecto de vida o el capital educativo por alternativas limitantes como el consumismo, el materialismo y la gratificación hedonista inmediata.

En segundo lugar, a nivel macro (socioecomunitario), el impacto se traduce en la instauración de normativas imaginarias o normas no escritas que reconfiguran el tejido social. Según Abric, el núcleo central de este fenómeno en Panamá se encuentra articulado por la tríada: sexualidad explícita, violencia/agresividad y poder/estatus material. Este núcleo central de las representaciones no opera de forma pasiva, pero tampoco funciona en causa y efecto; es más complejo. La música posee una raíz filogenética orientada a la cohesión de la tribu; en la sociedad panameña actual, ciertas praxis de la música urbana operan como un contrapeso desadaptativo, perpetuando arquetipos disfuncionales (como "el gángster" o "la mujer-objeto") que debilitan el bienestar psicológico individual y perpetúan la violencia estructural.

La música es un medio de comunicación humano, por lo que es imperativo financiar líneas de investigación en torno a las Representaciones Sociales de la música y sus praxis asociales. Comprender estos imaginarios sociales permite construir pilares fundamentales para la prevención en Salud Mental y el diseño de Políticas Públicas en el contexto panameño. Al develar la naturalización de la violencia, la hipersexualización y la gratificación hedonista inmediata en los jóvenes, la psicología puede estructurar estrategias de alfabetización crítica. Esto dotará a las poblaciones de herramientas de discernimiento ante estímulos disfuncionales, mitigando factores de riesgos asociados a conductas de corte disruptivo.