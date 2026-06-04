Mulino crea comisión interinstitucional para evaluar auditoría minera y definir el futuro del proyecto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció de manera oficial la creación de una comisión interinstitucional de alto nivel, la cual tendrá la misión estratégica de revisar a fondo los resultados de la auditoría relacionada con el proyecto minero y presentar recomendaciones clave al Órgano Ejecutivo.

Liderazgo y ministerios clave

Este nuevo equipo de trabajo estará encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien será acompañado por Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas (MEF), así como Juan Carlos Navarro titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La comisión deberá analizar minuciosamente toda la información técnica, financiera y ambiental disponible sobre la auditoría para elaborar un informe con recomendaciones específicas que guiarán la decisión final del Gobierno sobre el futuro de la actividad minera.

En busca de una decisión técnica

Con la implementación de esta medida, la administración de Mulino busca garantizar una evaluación rigurosa, técnica e institucional antes de definir los próximos pasos en torno a la mina, un tema de alto impacto socioeconómico que continúa bajo la lupa y genera gran atención a nivel nacional.