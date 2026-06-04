Montalvo se distancia de acusaciones contra el comisionado Luis García

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se distanció de la reciente polémica generada por las declaraciones del diputado perredista Jairo "Bolota" Salazar, quien acusó públicamente al comisionado Luis García de supuestos vínculos con grupos delincuenciales y de ser responsable de la muerte de varios privados de libertad.

Fuera de la jurisdicción de Gobierno

Al ser cuestionada sobre los señalamientos de Salazar, la titular de Gobierno fue tajante en su respuesta: "Él (García) no pertenece al Ministerio de Gobierno".

Montalvo explicó que los procesos administrativos derivados del violento motín y la fuga masiva en el centro penitenciario La Joyita están bajo otra competencia. "Las investigaciones las maneja la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) y ellos tienen sus propios procedimientos", precisó.

Investigación interna a todo el personal

La ministra adelantó que los protocolos de control interno ya se encuentran activos para determinar responsabilidades dentro del penal,

Señaló que todo el personal que se encontraba de turno durante el incidente está bajo investigación y que el Ministerio de Gobierno está recabando la información correspondiente a su área de competencia para remitirla a las autoridades.

Caos impidió identificar a las víctimas

Respecto a las fallas de comunicación con las familias de los privados de libertad el día del motín, Montalvo detalló que el retraso en los reportes se debió al nivel de violencia registrado en el penal. A pesar de haberse presentado al lugar de los hechos, "el centro fue vandalizado y los compañeros no podían darme nombres", argumentó.

Finalmente, la ministra reconoció la gravedad de los hechos al calificar de "asesinato" la muerte de los reos. "Lamentamos mucho, entendemos el dolor de la familia, esto no debió haber ocurrido; sin embargo, las investigaciones están andando tanto en la DRP como en el Ministerio Público", concluyó.