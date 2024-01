Nito y el PRD en el país de las maravillas

Ahora que uno de los personajes creados por Walt Disney pasa a ser de dominio público este año, hay quienes aquí, muy pronto quedaran cesantes y podrían aplicar a una plaza de trabajo en uno de sus parques de diversiones.

Bueno, siempre y cuando no hayan dado excusa para que les nieguen o le revoquen el visado del Imperio. Lewis Carroll escribió acerca de un llamado "país de las maravillas" hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, los actuales gobernantes y su partido, el mismo creado a la imagen y semejanza de los cuarteles, han recreado en nuestro terruño, un sitio imaginario comparado al visitado por Alicia en su momento.

Basta con haber escuchado el informe a la nación del mandatario de turno, durante la última sesión de la actual Asamblea Nacional, el ultimo del susodicho, al menos que sueñe en una reelección, si Dios y su salud se lo permiten. Es como si este señor viviese en otra galaxia o carece de cuenta en alguna red social o sus compinches lo tienen engañado, al peor estilo que lo hacían con el General en 1989.

Porque no existe si quiera una rendición de cuentas moral de parte de ciertos funcionarios a nivel mundial, al insistir en culpar de sus errores a ciertos hechos nacionales del pasado o a los efectos de una guerra, que, aunque cierta y dolorosa, disten de ser la razón directa o verdadera de su incompetencia en el manejo de la cosa pública y en algunos casos, el cuestionado abuso de poder, cobijado de la arrogancia que este pareciera otorgarles. ¿Que se podía esperar de quienes gobiernan para sí mismos?

Los últimos meses del 2023 dejaron en evidencia que este, junto con el mandato anterior han sido los dos peores del periodo post-invasión. La manera en que el tema del contrato minero fue tratado, es para quien lo dude "el botón de la muestra". Se aprueba a tambor batiente, sin ningún tipo de reflexión o reparo de índole económico, jurídico, político y mucho menos, social. Ni siquiera con la presión popular que ocasiono, el Ejecutivo miro para otro lado.

Toco a la Corte Suprema de Justicia, ante la acción de un ciudadano, declararlo inconstitucional.

Pero tenemos un jefe de estado cara dura o iluso. Se paro ante las cámaras de televisión nacional y de la comunidad internacional, representada por los jefes de misión diplomáticos y corresponsales de la prensa extranjera, a soslayadamente justificar las recientes acciones y omisiones de su gestión. Porque no aprovecho para reprender públicamente al presidente de su partido al vanagloriarse de la experiencia de su colectivo en dar golpes de estado.

¿O acaso esto no podría verse como la apología de un delito? Pero disculpe amigo y amiga lectores, ustedes y yo somos babosos o por lo menos así lo cree el intérprete de "la leche condensada".

Nadie desconoce que el país, al igual que el mundo sufrió los embates de la reciente pandemia.

También que hay conflictos armados entre Israel y Palestina y Rusia y Ucrania. Sabemos de las inclemencias del tiempo, ocasionadas a raíz del cambio climático a nivel global. Y nadie desconoce la grave situación migratoria que experimenta la región y mucho menos que la anterior administración fue un total desastre.

Sin embargo, nada de ello justifica la manera irresponsable en que hemos sido gobernados durante el actual quinquenio. Señor presidente, tenga un poco más de respeto por el 33% de ciudadanos que le dieron el voto en el 2019 y por el resto, ya que el país se llama Panamá, no Partido Revolucionario Democrático!

¿Qué ha hecho la actual administración por la crisis en la Caja del Seguro Social? por el desabastecimiento de agua que ahora golpea el funcionamiento de una arteria importante de la economía criolla? Por la lucha contra el crimen organizado y la corrupción y en general, ¿por mejorar la calidad de vida de los panameños? Sorpréndame alguien con una respuesta coherente por favor. Y aun quieren seguir gobernando por los siguientes cinco años. Jamás se había visto cinismo igual de una misma entidad o persona. Primer error político: abanderar al vicepresidente como el candidato oficialista. Sean mas discretos señores. Si él es uno de los principales causantes de la debacle auspiciada por esta gestión gubernamental. Un personaje sin experiencia política ni publica, que, aunque el candidato principal tenia el derecho de escoger a su compañero de fórmula, mejor haber corrido solo que dudosamente acompañado.

No quiero seguir fastidiándolos con mis quejas. Solamente me resta dejarles este mensaje. El Señor Cortizo Cohen nos dio la mejor razón para no votar PRD este próximo mayo. Claro, si tu paisano mío panameño eres masoquista, sigue viviendo en este "país de las maravillas".

