No camines solo ni mal acompañado. Solo no porque Dios nos creó para vivir en comunidad. Somos personas hechas para convivir, dialogar, compartir. Pero podemos hacer malas decisiones y escoger a los que no son buenos compañeros para el viaje. Ese error nos puedo costar la felicidad, la paz, y la realización en la vida.

Cuando una chica escoge para cónyuge al más guapo, rico, exitoso del grupo, sin pensar en sus valores, principios y trayectoria, esa mujer está cavando su propia tumba. Cuando un hombre escoge a la más popular, deseada, bonita y alegre del grupo, sin pensar en su moralidad, comportamiento, integridad, se sabe que ese matrimonio irá a la ruina.

Porque si no hay valores y principios como la honestidad, respeto a la vida, decencia, laboriosidad, responsabilidad, religiosidad, amor a la verdad, él y ella, están escogiendo en la otra persona una fuente de infelicidad, tristeza y amargura permanente.

Dios nos da el don de discernimiento para hacer las mejores decisiones. Es cuestión de hacer oración, pedir al Señor con insistencia iluminación para saber escoger bien. Pasa así cuando ingresamos a un grupo o comunidad parroquial, o un movimiento de Iglesia, o un partido político.

O cuando escogemos una fundación de asistencia social. Debemos hacer oración, pedir al Señor nos ilumine. Y usar la inteligencia y recopilar la información que se pueda. Ver los pros y los contras. Y ver si encajamos bien en ese grupo o comunidad. Si nuestras cualidades y aspiraciones son para esa entidad. Lo que no se debe hacer es caminar solo.

Caminar solo te expone a vivir desamparado y sin la suficiente fuerza, que la da el grupo cohesionado, para influir positivamente en la sociedad. Y por otro lado te impide tener una visión más amplia de la realidad.

No es lo mismo caminar por una selva muy frondosa solo que acompañado. El que lleva el machete y abre el camino. El que usa el aparato de ubicación satelital y te dice por dónde hay que ir. El que conoce el dialecto de los nativos del lugar y se comunica con ellos. Los que llevan los víveres y las tiendas de campaña. La unión hace la fuerza.

Cuando se vive en comunidad, la que sea, hay una conjunción de dones y carismas, un compartir esa riqueza humana y espiritual que permite caminar juntos con más seguridad, aplomo y actuar con más eficacia. Se vencen las soledades que muchas veces no hacen ningún bien. Otra cosa es buscar momentos de soledad y silencio para vivir mejor el misterio de Dios y el encuentro necesario con uno mismo. Pero necesitamos de los demás.

