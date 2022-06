No solo es la gasolina, son otras cosas también!

Cuándo hablamos del alto costo de la gasolina habrá quienes piensen que el problema lo tienen los que tenemos un auto o vehículo a motor. Pensaran que la preocupación o el dolor de cabeza es para aquellos que no caminan sino que a diario andamos en un auto.

Sin embargo, tirar un análisis dentro de este solitario parámetro es tanto como ver el problema con luces muy cortas, es asomarse al vasto paisaje y solamente ver los árboles cercanos , quedarnos allí contemplándolos sin cambiar la mirada hacia el lejano horizonte y perdernos el resto del paisaje que se encuentra, a enorme distancia, de nosotros.

El problema de la gasolina, como se podrá comprender, conlleva a que se generen grandes problemas en el mercado. La economía toda sufre y se resiente. Recibe golpes terribles, estocadas mortíferas.

El movimiento económico del país, si bien es cierto que el auto lo utilizamos para desplazarnos de un lugar a otro, de un punto a otro en la red o sistema vial panameño, a veces hasta cruzamos la frontera con él, es claro que la cadena de efectos negativos, tras el alza inmisericorde y despiadada de la gasolina, es interminable y casi imposible de enumerar.

Así, por ejemplo, si los restaurantes lucen vacíos, es porque ahora la parte de los ingresos que se utilizaba para, muy de vez en cuando, ir un restaurante junto a la familia, pasa a absorberlos, los devora, el Altísimo costo del combustible. Ya no habrá dinero en la canasta básica familiar para considerar que se puede ir, de vez en cuando, una vez siquiera, al interior del país, ya sea en plan de disfrutar las playas o para visitar a los familiares o siquiera pensar que podemos pernoctar en determinado hotel de nuestro interior, es cuestión que se nos presenta como utópica e ilusa, soñadora.

Todos los cálculos de la economía personal y familiar pasan por hacer lectura obligada del presupuesto quincenal o mensual, familiar.

Ahora se piensa demasiado en el alto costo o precio de la gasolina y lo que habría que pagar para ir de viaje al interior. Si no te preparas en el bolsillo un mínimo de 150 dólares mejor no hagas plan de nada. Y ello sin pensar en la comida y en la estancia.

Ya empiezan a presentar la cara de la desolación, ausencia del turista local y del internacional, ciudades y pueblos como Coronado, Gorgona, Antón, Penonome, Santiago de Veraguas, Chitré, Las Tablas, Pedasi, San Francisco, David, Boquete, Cerro Punta, Colón, etc.

Personalmente, estimo que el Gobierno Nacional no ha podido aún dimensionar el problema que representan para nuestra población estos aumentos que son constantes y reiterativos. Creo que ha faltado más visión y fuertes garras para enfrentar este problema.

En otro orden, confieso, que me causó una impresión muy negativa las declaraciones del Secretario de Energía del Gobierno Nacional, subidas a las redes sociales, previa aparición en un canal de televisión, cuando divorciado de toda la realidad que vivimos los panameños, expresaba, como pregunta de colofón, que quien se gastaba cien dólares de gasolina en una semana.

Leyendo los comentarios que se dieron, miles, en las redes sociales y frente a lo dicho por el caballero en cita, no fueron pocos los que hicieron, se comprende, catarsis con él. Y con toda razón expresaron opiniones diversas : "En qué país vive?, En qué mundo vive?, ¿Pagará él, de su propio bolsillo, la gasolina que consume para transportarse?, ¿Acaso no se la paga el Gobierno Nacional? Hubo otras voces que llegaron a decir, inclusive, el por qué Panamá no ha hecho lo hizo Bukele, con menos presupuesto , en El Salvador país en el que se congeló el precio de la gasolina? Se tomaron o adoptaron medidas pro pueblo y dándole de este modo tranquilidad a la población.

¿Qué sucede en Panamá? Aquí se ha querido paliar, en alguna medida, de modo insuficiente, el descalabro de nuestra economía, agravado con el elevadísimo precio del combustible, y para ello se recurrió a la medida de auxiliar a los transportistas, tanto del transporte colectivo como el selectivo de pasajeros, congelando el precio del galón. Sin embargo, esta medida ha recibido no pocas críticas de esos mismos sectores, algunas de ellas muy bien fundadas, como el tiempo que se pierde en la burocracia que genera el trámite de poder acceder al despacho en las estaciones designadas. Eso está bien. Pero se quejan de perder mucho tiempo en la espera.

Hemos olvidado los problemas mayores que se están dando en nuestra economía, atiborrada y golpeada por los efectos fúnebres de una programada y orquestada pandemia, tras los elevados precios del combustible, el problema de la basura, el rampante desempleo, etc., lo que ha venido a generar un panorama sombrío en la pequeña, mediana y grande empresa y desasosiego e incertidumbre en la población.



Ya en los centros comerciales, en los almacenes, inclusive, en los supermercados, no se observa el abarrotamiento de personas que concurría . Y es que la gasolina, sin duda alguna, es la que mueve, cual dínamo, el motor de lo que implica el desarrollo económico, el progreso económico, de un país. Ya empiezan a darse muestras de proclamas sociales, genuinas expresiones populares y aunque se piense que nada está pasando, olvidamos que cuando el hambre empiece a aruñar los estómagos de nuestro pueblo, a rastrillar su paz y tranquilidad, estará claro que la explosión social será inevitable.



En conclusión, el Gobierno debe hacer un alto en el camino. Qué va a hacer usted Señor Presidente? Qué van a hacer ustedes señores diputados? Qué va a hacer Usted Señor Ministro de Comercio e Industria? ¿Y Usted, señor Secretario de Energía del Estado? Dentro de la política de hidrocarburos, ¿Qué solución le van a dar a este país? A la fecha en que sale publicado este artículo,

el país recibe otro incremento ilegítimo, desproporcionado, golpeador, aniquilador, en el bolsillo de todos los panameños y extranjeros que vivimos en esta nación. Hasta dónde llegar a la capacidad de aguante? No lo sabemos, pero tampoco veo muy remota una reacción social frente al “Ya no puedo más”. Dios bendiga a la Patria!