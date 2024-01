Oscuro panorama político

Obscuro panorama político el que se avecina. Obscuro devenir para la Patria el que se advierte en los próximos mese y años subsiguientes. Fuerzas conspirativas y cuando no las mediatizadas pugnan entre ellas para poner en el solio presidencial a un hombre que, al final de cuentas, seguirá siendo parte de lo mismo.

Es decir, se insertará en el viejo y rancio sistema que hemos conocido en cuanto a los resortes de cómo se orquesta el poder político en nuestra Constitución y de cómos se articulan dicho poder en los tres órganos del Estado.

Se ha dicho que en este año 20245, de partida o de arranque, se distinguen tres problemas fundamentales a resolver: Agua/País/ Canal de Panamá, Caja de Seguro Social y el Enorme Endeudamiento de Panamá ante los organismos financieros internacionales (IFIS).

Obviamente, sin que por ello se dejen a un lado la atención que merece la educación y lo que concierne a la salud de los panameños mermada por una abyecta tarea de vacunación o inoculación sin causa ni fundamento en la población que la lleva al despeñadero en cuanto a vitalidad y calidad de vida de los panameños y con el consiguiente y grave riesgo de muerte, cosa que ya se ha empezado a ver en el país, tal y como los científicos anti inoculaciones, en el mundo entero, lo habían vaticinado, es decir, luego de que transcurrieran dos, tres y hasta cuatro años desde la perversa vacunación.

Aun hay muchas cosas por discernir y que es necesario dejar plasmadas en este articulo: 1. Muchos candidatos a Presidente que no pegan ni siquiera con saliva las figuritas de un álbum, con lo cual lo que quiero decir es que no se sabe de dónde han salido o con qué respaldo popular cuentan para pedir el voto que los lleve a la silla presidencial de esta nación.

2. Cómo es posible que hayan existan candidatos presidenciales que en las convenciones de los partidos que los postulan, ni siquiera llegaron a alcanzar un porcentaje optimo y considerables, significativo, de sus respetivos miembros partidistas, que los postularan, amen de la pequeñez de sus colectivos partidistas.

3. Candidatos que se encuentran matriculados en una perniciosa Agenda 20/30, la mayoría por no decir que todos, y que no han sido capaces de decirle a la nación que respetarán las elementales instituciones familiares y sociales, espirituales y de otro contexto que han alentado y han sido los fundamentos y pilares de la sociedad panameña, en todos los tiempos. V.gr. La familia y el matrimonio (Hombre/mujer) instituido por Dios; la patria potestad, la alimentación cárnica, la autonomía de la libre voluntad, las derechos u las libertades ciudadanas, respeto ala dignidad humana concebida como el patrimonio exclusivo de todo ser humano conforme a los designios y propósitos del Creador, etc.

La discusión de un serio debate presidencial encajará, correctamente, cuando algún candidato decida, de una vez por todas, romper los viejos esquemas de esta política nociva a la vida republicana y a una sociedad que anhela vivir en una efectiva y real democracia en donde el norte de gobernar sea la dignidad humana, la paz, el progreso y desarrollo integral y con derecho a todos, así como la justicia y la seguridad social. E l respeto cabal a la tercera edad, a la infancia, a los estudiantes, no metiéndoles ideas exóticas de un upuesto mundo disléxico, distópico y nocivo.

No queremos más de lo mismo. Y a la verdad, nadie encaja en estos nuevos nortes ni en los vientos de reacción social que reclama todo el pueblo panameño. Y, en ese orden, quien más se acerca a

esas apetencias electorales, conforme a las estadísticas que, desde hace más de un año han sido dadas a conocer, corre el grave riesgo de que la democracia panameña reciba una estocada por parte de quien, precisamente, debe ponderarla y defenderla, es decir, la administración de justicia. Si realmente hay igualdad de oportunidades, quede claro, se respetaría la transparencia de este u otro torneo electoral. Y no se trata de que medie una sentencia de condena, sino de que según se advierte en el discurso jurídico, el delito no se ha cometido ni el acusado es autor del mismo. Dios bendiga a la Patria!

