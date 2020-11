La pandemia y los niños y adolescentes que no están en la escuela

Antes de referirnos al grave impacto de la pandemia sobre el funcionamiento de la educación nacional, es imprescindible recordar que ese impacto estaba también determinado por las condiciones previas en que se encontraba el sistema educativo y que, como ya hemos señalado en otros documentos, podía ser considerado como crítico. En efecto, fueron las debilidades cónicas del sistema las que determinaron el grado de vulnerabilidad ante la pandemia.

Versión impresa

Otras condiciones sociales e institucionales del país también afectaron el potencial de resiliencia del sector educativo, como lo han sido las condiciones socioeconómicas de los hogares, el atraso en la construcción de sistemas articulados de información, el estancamiento en el crecimiento de la infraestructura de salud, los enormes vacíos en la cobertura territorial de las comunicaciones (en el sentido moderno del concepto) y un largo etc. al que sintetizando podríamos llamar "falta e inequidad en el desarrollo".

Entre las debilidades que ya traía el sistema estaban las de cobertura y acceso, los indicadores de flujo y de calidad.

Cobertura

Ya hemos caracterizado, en muchas ocasiones, la crisis de la educación nacional y también hemos expresado que uno de los elementos de esta crisis es el problema de cobertura y el acceso.

En el año 2019, la población de 4 a 17 años (población en edad escolar) estimada en el país era de 1,021,426. Sin embargo, la matrícula combinada de los sectores oficial y particular fue de 905,065 estudiantes aun tomando en cuenta los matriculados con mayor o menor edad a la establecida como edad escolar.

Incluyendo a los estudiantes matriculados que están por encima de la edad escolar, en 2019 habrían como mínimo unos 116,361 niños y adolescentes que no están en la escuela. A ellos habría que agregar los que desertaron entre el inicio del año escolar y julio de 2019 que fueron 14,023.

Visto por nivel, aun tomando en cuenta la matrícula de los estudiantes por debajo o por encima de la edad, por lo menos 46,804 niños de 4 y 5 años no se matricularon en 2019 (31.65%), con lo que aún no se cumplen las expectativas de cobertura en ese nivel, establecidas desde hace 25 años.

En el nivel de primaria todavía el 10% de los niños en edad de estar matriculados en el nivel no lo están (tasa neta de escolarización).

VEA TAMBIÉN: La venta ‘donde está y como está’

En 2019, por lo menos 22,313 niños y adolescentes que debían estar en Premedia no lo están (10.24% de la población entre 12 y 14 años); en tanto, que 77,769 adolescentes y jóvenes que debían estar en el nivel de Media no lo están (35.99% de los jóvenes de entre 15 y 17 años), continuando así la crisis de cobertura que no acabamos o ni siquiera empezamos a resolver.

La llegada de la pandemia

Entonces, llega la pandemia en este año 2020 iniciándose apenas el año escolar. Según estimaciones, la población en edad escolar (4 a 17 años) debe alcanzar los 1,024,103 niños y adolescentes.

Sin embargo, un artículo de prensa emanado del Meduca, el domingo 11 de octubre de 2020, informa que "el 82% de los estudiantes matriculados en los centros educativos del país están recibiendo sus clases a través de las distintas plataformas digitales y la atención semipresencial en áreas de difícil acceso".

En el párrafo siguiente la misma fuente se provee números más específicos. El seguimiento y monitoreo realizado al cierre del primer trimestre del año lectivo 2020, indican que unos 547,676 estudiantes continúan sus estudios a través de la modalidad de educación a distancia.

VEA TAMBIÉN: COVID-19: El exitoso ensayo eslovaco

Como puede verse, a partir la relación de estos números simples podemos concluir que del total de niños que deberían estar en la escuela (la población en edad escolar) hay 476,427 que no lo están. Ellos representan el 46.5% de la población en edad escolar. Así, pues, casi uno de cada dos niños y adolescentes que debían estar en la escuela en octubre de 2020, no lo están.

Sin embargo, el Estado se ha conformado con establecer la relación entre los niños que estaban matriculados al principio del año (antes de la pandemia) y los que se han mantenido conectados al finalizar el primer trimestre de 2020.

Así, aunque la cifra de deserción intra anual es extraordinariamente alta -lo cual responsablemente no ocultan las autoridades del Meduca- la cifra de niños y adolescentes que no están en la escuela debiendo estarlo lo es mucho más. Y al final esa es la verdadera dimensión del problema de cobertura y eso que el registro de matriculados aun conectados incluye estudiantes por encima y por debajo de la edad escolar.

Como también podemos apreciar, al final del primer trimestre -en octubre de este año- hay 357,389 estudiantes menos que los que había en 2019. Así, la presencia estudiantil en el sistema educativo a distancia es 39.5% menor que la del sistema presencial del año pasado.

Docente. Miembro del Observatorio de la educación de Aeve.