Perdonar y pasar la página

No hay nada más sano emocionalmente que "pasar página" y no volver la mirada atrás cuando tienes un recuerdo venenoso que destila pus, que es infeccioso, que te amarga, te entristece y te deprime. Un recuerdo que grita venganza te encoleriza y promueve los peores instintos en ti. Un recuerdo que es como ver una y otra vez una película de terror. Que no te deja dormir de noche, o que al hacerlo, te hace tener pesadillas. "Pasar de página", es olvidar, dejar en el baúl de la trastera mental, en una especie de basurero de la memoria, esas páginas oscuras, tristes, a las que hay que triturar y luego quemar.

Tienes que preocuparte por tu salud mental, cuidarla, porque no solo te vas trastornando, sino vas afectando tu salud física, dañando tu organismo en diferentes órganos, restándote bienestar integral. Si taladras tu mente con recuerdos negativos, humillándote, ofendiéndote al hacer memoria de sucesos tristes y dañinos, te vas deprimiendo y debilitando mental y físicamente. Y entonces para salir de ese estado puedes recurrir a la venganza, cosa que siempre es peligrosa, porque enciendes una espiral de la violencia verbal o física, a veces con consecuencias catastróficas.

Repito y te digo: cuando recuerdas aquello, no es el fulano que te sigue ofendiendo, sino tú mismo quien al hacer memoria de lo sucedido, abres la herida nuevamente y repites quizá más intensamente las emociones aquellas, ya no provocadas por tu agresor, sino por ti mismo. Ya aquel señor que te insultó no está. No existe en ese momento.

Eres tú mismo quien te estás agrediendo. Eres tú mismo quien te estás ofendiendo. Repite y repite mentalmente usando las mismas palabras del que te ofendió. Recuerda como una película la escena donde la persona te gritó, te señaló con la mano y te ofendió. Ya él no está. Eres tú mismo quien recrea todo. Eres tú mismo el director y productor de la película. Y quizá el mismo actor. Porque repito, el agresor auténtico si no le das permiso, no podrá entrar nunca en tu recinto interior. Pero nunca. Eres tú el que lo dejas entrar. Eres tú el que lo recreas. El que le da vida de nuevo dentro de ti. Y puede ser que él nunca se dé cuenta de eso. Pero tú lo dejas vivir en ti.

Pasa de página por favor. Y hazlo pronto. Eso ya quedó atrás. Olvídalo. Sácalo de ti. De eso habla Jesús cuando nos dice que perdonemos 70 veces siete. Es olvidar, echar en el basurero de tu computadora mental, y apretar donde dice "borrar", y ya, lo has sepultado, enterrado, o echado al mar. Pero no lo va a recrear. Nunca jamás.

