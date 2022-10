Periodismo II

Regurgitar las soporíferas ideas de aquellos a los que la objetividad no les interesa no es periodismo, eyacular sobre una hoja de papel las seguras ideas aprobadas por el senado de lo correcto no es periodismo, ocultar aquello que causa debate en la sociedad no es periodismo, la medalla que brilla en los pechos de los periodistas de hoy no es periodismo.

Periodismo no es berrear, ni gemir; periodismo no es vivir de la privacidad de los que se encuentran en el ojo del espejo público y tampoco es ladrar contra los que se salen de los límites de lo establecido; el periodismo no es un arma, no es una muralla que retiene a los disidentes de alejarse del rebaño.

El periodismo es la encrucijada, la unión de todos aquellos que desean salir del reducido círculo del pensamiento homogéneo. Periodismo es el conflicto de las ideas, el choque de dos mentes iguales que piensan diferente. Periodismo es discusión y argumentación. Es un brebaje de todas las conclusiones posibles.

El periodismo son las piezas recompuestas de una realidad fragmentada recogidas por un experto, un maestro en recomponer aquello que una vez fue. El periodismo es magia y hechicería porque se transporta a través del tiempo para desenterrar una verdad que se trató de ocultar. Es ese dedo que se clava dentro de la llaga y derrama sobre el lienzo del ahora los dibujos de la realidad. Porque el periodismo es una máquina que lustra y pule hasta el diamante más en bruto, porque huele la mentira y se nutre de la credibilidad. El periodismo es mucho más que cámaras y luces, que micrófonos y pantallas, más que guiones y publicaciones; periodismo es oído y atención, es escucha y entendimiento, periodismo es saber escuchar.

Porque esta virtud se ha olvidado, el quedarse en el más sacro silencio para dejar que se acerquen los más tímidos suspiros, esos en los que navegan las confesiones y las historias.

Un periodista es aquel que con oídos de murciélago y voz de mudo recorre las grietas de su sociedad. Porque de nada funciona una cámara que capta lo que desea, de nada sirve un diario que recoge los poemas que a él le gustan, al igual que un periodista que solo escucha su propia voz.

El periodismo es una lanza que se arroja desde lo más profundo del valle para intentar reventar el domo de oro que protege a las más altas ramas del árbol del ahora. Porque es una herramienta que sale del corazón de los que descalzos caminan la calle, de los que ven el amanecer reflejado en el rocío de desdén y resentimiento que socava su ímpetu, el periodismo es de aquellos que desnudos se alzan frente a la brillante armadura del mañana.