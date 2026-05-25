Perspectiva sobre el sector construcción en Panamá

Existe una tendencia generalizada a medir el comportamiento de la industria de la construcción únicamente a partir de lo que ocurre en el mercado inmobiliario, particularmente en el desarrollo de proyectos habitacionales.

Sin embargo, para tener una lectura más objetiva y completa de esta actividad, es necesario analizarla desde un concepto integral, considerando también el impacto de la inversión pública, los proyectos comerciales e industriales, así como las obras de carácter institucional.

Si bien el desarrollo inmobiliario es fundamental para atender las necesidades habitacionales de miles de panameños y representa una fuente importante de empleo, la construcción va mucho más allá de la vivienda. Las inversiones en infraestructura pública, centros comerciales, establecimientos industriales y otros proyectos generan un aporte significativo al desempeño global de la industria.

Estos segmentos tienen una alta incidencia en el uso de equipos, maquinarias, insumos especializados y mano de obra calificada, incluyendo profesionales de la ingeniería, técnicos de diversas especialidades y trabajadores vinculados a industrias conexas como la producción de cemento, minas y canteras, transporte, materiales y otros servicios asociados.

En términos absolutos, al observar la actividad constructora en sus distintos componentes, no cabe duda de que la inversión pública representa actualmente más del 50% de la dinámica del sector, superando en alguna medida la actividad derivada de la iniciativa privada.

De allí la importancia de estimular una mayor participación del sector privado mediante inversiones en proyectos inmobiliarios, comerciales e industriales, que permitan alcanzar un crecimiento más sostenible de la industria, generar nuevas oportunidades de negocio y ampliar la creación de empleos directos e indirectos.

Como representantes de la industria, miramos con optimismo moderado el futuro del sector construcción, impulsado por un número importante de proyectos de inversión pública y por distintas iniciativas privadas que comienzan a desarrollarse en la medida en que mejora el comportamiento integral de la economía.