¿Podemos llegar y seguir en la era pospandemia con crecimiento económico?

La pandemia nos llegó en un momento en que ya atravesamos un debilitamiento de la economía y dificultades sociales importantes, en virtud de un gobierno anterior muy deficiente y falto de iniciativas para resolver problemas nacionales.

La enfermedad ha agravado la situación y lo peor es que no se puede determinar, con certeza, cuánto tiempo vamos a permanecer en este estado calamitoso.

Se tratan varias terapias, pero la esperanza principal se centra en la aparición de una "vacuna salvadora".

No obstante, muchos creen que vamos a tener que convivir con el virus, cuyas características aún no conocemos a cabalidad, por un tiempo que no podemos definir aún.

Al entrar en la era pospandemia, tendremos una mayor pobreza; con más desigualdad social; gran desempleo; más informalidad; gran número de empresas sin liquidez; un fisco en situación muy precaria, y los sistemas sociales debilitados.

Este conjunto de adversidades presentará nuevas barreras que harán más difícil un crecimiento económico en la medida deseada.

Tendremos que seguir con el fortalecimiento del sector salud, incluyendo las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria.

Esto es clave para permitir una reapertura segura para la recuperación económica.

Habrá también que evitar la destrucción del tejido social, especialmente los trabajadores que serían elemento clave para recuperar la capacidad productiva.

Conservar el capital humano y fortalecer las relaciones económicas entre la banca y prestatarios, empresas y trabajadores, productores y clientes ayudará a una rápida recuperación económica.

Todo esto debe realizarse con políticas de inclusión social y reducción de la desigualdad en la sociedad.

En lo que respecta a la institucionalidad, habrá que desarrollar políticas que exijan una mayor eficiencia en el sector público y, al mismo tiempo, establecer un marco que premie a los funcionarios y sectores que contribuyan a modalidades de gestión innovadora, con la mayor transparencia posible a fin de evitar que la corrupción consuma gran cantidad de los recursos del Estado.

Para lograr esto, lo más efectivo sería preparar una nueva constitución que en término de unos dos años permita tener un Estado de Calidad Social, Legal y de Estricto Derecho.

La asignación de inversión pública para infraestructura, generalmente tiene un efecto multiplicador para reducir el desempleo, por la rápida creación de puestos de trabajo.

Sin duda, esta medida ayudaría para una recuperación rápida en la pospandemia con un crecimiento sostenido.

Para lograr un crecimiento económico al salir de la pandemia, hay que administrar bien la presente crisis, a fin de aprovechar la gran oportunidad de renovar el contrato social, a fin de satisfacer criterios de inclusión para que las oportunidades económicas alcancen a toda la sociedad panameña de forma equitativa.

