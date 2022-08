Política Agroalimentaria de Estado el camino obligado

Desde tiempos remotos, la obtención de alimentos es la tercera necesidad básica para garantizar la subsistencia de la humanidad. Hoy día, la producción de alimentos está amenazada por diversos factores tales como políticos, sociales, económicos, ambientales, Etc. Esta situación ha provocado el despertar de los pueblos en atender, con urgencia notoria, esta situación.

Versión impresa

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA, o más conocida como FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization) advierten a las naciones miembros sobre los riesgos inminentes a los que la población mundial está expuesta en los próximos años, si no se toman oportunamente las debidos ajustes en lo que a la producción de alimentos se refiere (Soberanía Alimentaria) y no depender del abastecimiento de alimentos producidos en otras latitudes artificio denominado Seguridad Alimentaria.

Para las administraciones anteriores, por décadas, el sector primario fue inadvertido y desatendido, las mismas apostaron a la importación y comercialización de alimentos de dudosa inocuidad arriesgando tanto la salud de los consumidores, los patrimonios fito y zoo sanitarios, y convirtieron a Panamá en un país alimentariamente dependiente.

En el Capítulo Octavo "RÉGIMEN AGRARIO", Artículo 122, de nuestra Carta Magna establece: "El Estado prestará atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará por su distribución racional y su adecuada utilización y conservación, a fin de mantenerlo en condiciones productivas y garantizará el derecho de todo agricultor a una existencia decorosa."

Por otro lado tenemos que el Artículo 109 de la Constitución establece: "Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social."

La participación proactiva de los productores nacionales generó propuestas para el desarrollo integral de la actividad agropecuaria, con acciones concretas y reales, conectadas básicamente con el marco regulatorio que rige el comercio mundial, sus normativas, sus disposiciones, las responsabilidades adquiridas por Panamá al ingresar en septiembre de 1997, a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Gracias a acciones compartidas entre productores y autoridades el avance se hizo notorio y como plan estratégico del sector primario se organizó y desarrolló el 13 de marzo de 2019, el Primer Debate Presidencial del Sector Agropecuario Nacional.

En dicha actividad se concluyó que la primera prioridad era restablecer el deteriorado marco jurídico del sector primario a consecuencia de la creación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), bajo decreto Ley 11 del 22 de febrero de 2006.

VEA TAMBIÉN: http://¿Cómo ha evolucionado la dieta del pueblo Ngäbe-Buglé?

También se concluyó en la necesidad de una Política Agroalimentaria de Estado (PADE) que haga al sector agropecuario libre de puntos vulnerables y lo proteja por un blindaje legal y constitucional.

El autor se destaca como un Agricultor, Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, Organizador del Primer Debate Presidencial del Sector Agropecuario Nacional, Miembro de la Comisión de Alto Nivel para el Seguimiento y Ejecución de los acuerdos del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas.