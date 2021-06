¿Por qué no llegan los turistas?

Panamá está identificado bajo el nivel 3 (alto), cuya recomendación indica. "Esté seguro de estar vacunado antes de viajar a Panamá. Viajeros no vacunados deben evitar viajes no esenciales a Panamá." En otras palabras, no se arriesgue, mejor visite los otros once destinos regionales donde la pandemia está bajo control.