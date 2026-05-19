¿Quiénes son los mezquinos?

Con frecuencia vemos manifestaciones de jubilados y pensionados que exigen un aumento en las pensiones que reciben de la Caja de Seguro Social. Muchos panameños apenas logran subsistir ante el alto costo de la vida y, si además consideramos el precio de los medicamentos necesarios para tratar enfermedades crónicas, especialmente en la tercera edad, queda claro que estos compatriotas enfrentan grandes dificultades.

No pasa una semana sin que alguna comunidad cierre una calle para reclamar agua potable, ya sea porque no les llega o porque viven en lugares donde no se planificó apropiadamente la construcción de viviendas o el asentamiento en el que decidieron vivir. Para un país que tiene agua en cada esquina de su territorio, resulta sorprendente que se den estas particularidades.

Recientemente el gobierno decidió aumentar el número de vagones que prestan servicio al Metro de Panamá, mientras se espera con ansias la apertura de la línea tres hacia Panamá Oeste, el Panamá del insomnio. Los precios del combustible en realidad han aumentado y más personas dejan sus vehículos en casa para usar las ofertas de transporte y por supuesto que la más eficiente es el Metro de Panamá. Cuando abra la línea tres la diferencia será inconmensurable.

También se registran cierres de calles por la falta de carreteras o por el mal estado de algunas vías en varias comunidades. Además, muchos panameños no cuentan con puentes para llegar a sus trabajos, escuelas o centros de atención médica, una carencia inadmisible en pleno siglo XXI, la era del avance tecnológico.

Sin embargo, en 2023 Panamá renunció a ingresos que ascendían a 3.500 millones de dólares con el cierre repentino de la mina Cobre Panamá, tras una protesta que estuvo a punto de desestabilizar al país. De esa suma, 1.100 millones correspondían a impuestos y regalías que el Estado panameño dejó de percibir. En términos prácticos, eso equivalía a 1.000 dólares por cada panameño.

La empresa minera informó que solo en el año 2025 Panamá dejo de recibir de la mina 1.800 millones para la economía panameña, esa cifra incluye más de 600 millones en ingresos gubernamentales, más de 250 millones en salarios ("chen- chen") y más de 250 millones de dólares en compras locales. Dineros que habrían contribuido a generar más ingresos en las diferentes actividades económicas de nuestros conciudadanos.

Ahora comprendamos algo, Panamá no emite papel moneda, usamos el dólar de los EE. UU. Y las dos fuentes de obtención de dineros del Estado son los impuestos y los préstamos. De los préstamos ni hablemos, todos sabemos cuan endeudado está el país y debemos procurar omitir está practica del círculo vicioso de la deuda externa. En consecuencia, solo la creación de más empresas con inversión privada. Mientras mayor es la envergadura de la empresa mejor será la recaudación que permeará para elevar la calidad de vida de todos los que habitamos este precioso istmo.

El "chen-chen" no cae del cielo ni se produce por alquimia, las riquezas para repartirlas en em aumento a los jubilados, programas y proyectos de abastecimiento de agua potable, construcción de carreteras, centros de salud y hospitales apropiadamente equipados con los implementos y equipos necesarios y modernos, tenemos que generarlos a través de la inversión de capitales que propicien la creación de más y muchas empresas y proyectos productivos para hacer girar eficientemente esa rueda llamada economía.

La minería moderna, como la que desarrolla Cobre Panamá y la que VERAGOLD proyecta en Cañazas, recicla el agua de lluvia que capta sin afectar fuentes hídricas como ríos, quebradas o lagos naturales. Tampoco les quita a las poblaciones el agua que el IDAAN les abastece. En el caso de Minera Panamá, el 78 % del agua de lluvia captada y utilizada se recicla en un sistema de circuito cerrado. Otro ejemplo de uso responsable es el del Canal de Panamá, que recicla el 60 % del agua utilizada en sus procesos.

¿Necesitamos "chen-chen"? Sí. ¿Tenemos de donde generarlo? Sí. ¿Queremos seguir endeudándonos? No.

Es imperativo abrir la mina y derogar la ley de moratoria o ley 407, cumplir con la Constitución y el Código de Recursos Minerales para incentivar más inversiones.

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¿Entonces, quiénes son los mezquinos?