¿Quiénes son los responsables de educar a los niños? Esta pregunta suele ser recurrente en múltiples escenarios y la respuesta pareciera ser sencilla: los padres. Ciertamente, la familia es el primer espacio donde un ser humano aprende a conocer, hacer, convivir y ser, recordando los pilares de la educación propuestos por la UNESCO. Antes de llegar a la escuela, el niño ya observa, imita y adopta conductas de quienes lo rodean.

La escuela cumple una función fundamental, pero no puede sustituir por completo al hogar. La escuela transmite conocimientos; la familia, mediante el ejemplo, contribuye decisivamente a formar el carácter. Sin embargo, la sociedad ha cambiado y, en muchos hogares, ambos padres trabajan para procurar bienestar a sus hijos. Esto no es negativo, pero el problema aparece cuando intentamos compensar la falta de tiempo con bienes materiales o cuando, por evitarles las dificultades que nosotros vivimos, terminamos sobreprotegiéndolos.

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En el caso particular de los niños que nacieron y vivieron sus primeros años durante la pandemia por COVID-19, el desafío puede ser aún mayor, porque el aislamiento social asociado a ella pudo contribuir, en algunos casos, a dificultades para desarrollar habilidades sociales elementales, necesarias para una interacción sana con los semejantes. Sumado a ello, el incremento sostenido en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de esta generación puede asociarse con dificultades en el manejo de la ansiedad y la frustración.

Al respecto, educar también significa enseñar que toda acción tiene consecuencias y aprender a lidiar tanto con el éxito como con los errores. Resulta preocupante escuchar: "Mis padres deben hacerse cargo de mí porque yo no pedí nacer". Nadie pidió nacer, es cierto; pero vivir en sociedad implica derechos y también deberes. La madurez comienza cuando dejamos de preguntar únicamente qué pueden hacer los demás por nosotros y empezamos a preguntarnos qué podemos hacer nosotros por los demás, parafraseando la célebre frase de John F. Kennedy.

Por eso son importantes los principios éticos y morales. El Decálogo, los códigos de conducta y enseñanzas como el Dojo Kun del Maestro Gichin Funakoshi nos recuerdan que educar no es solamente formar personas inteligentes, sino seres humanos íntegros. Entonces, al replantearnos la pregunta sobre quién educa a los niños, la responsabilidad primaria corresponde a los padres; la escuela tiene una responsabilidad formativa fundamental. Pero, en realidad, todos, como sociedad, influimos en la formación de las nuevas generaciones. Un maestro, abuelo, vecino, entrenador o amigo puede dejar una enseñanza que acompañe a un niño durante toda su vida.

Quizá por eso la pregunta más importante no sea quién educa a los niños, sino qué clase de adultos estamos formando y qué sociedad estamos dejando para ellos. Antes de exigirles respeto, disciplina y responsabilidad, deberíamos mirarnos al espejo. Porque los niños no solamente escuchan lo que les decimos. Nos observan e imitan. Y muchas veces, nuestro ejemplo es la lección que mejor recuerdan.

¡Bendiciones para todos!