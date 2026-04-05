Resucitó, es el gran mensaje de salvación

Ante el gran drama de la historia de la humanidad, donde han prevalecido las guerras, el hambre y la muerte, el anuncio de que Cristo Jesús resucitó y con él también nosotros, nos da la paz, la serenidad y la alegría de que el bien vencerá a la muerte, y de que viviremos eternamente. Eso nos permite mantener el espíritu de lucha aun en las peores circunstancias. Eso nos da la certeza de que la mentira, el odio, la codicia y avaricia, la injusticia, el crimen en todos los órdenes, nada de eso destruirá la vida, que seguirá prevaleciendo, aunque maltratada, humillada, despedazada, herida, pero siempre viva, y en la eternidad reluciente, brillante, plena, luminosa, bella.

Todos los mensajes derrotistas, pesimistas que escuchamos todos los días; las noticias más espeluznantes y desgarradoras, que son fruto de la narración de una realidad que es maligna y que está activa en el mundo, y que destruye todo lo que encuentra por su paso, no puede paralizarnos y hacernos creer que todo está perdido. Cuidado, estas noticias, toda esta información, aunque veraz y fruto de la realidad no pueden arrebatarnos la paz, el optimismo, la fe, y convertirnos en seres opacos, pesimistas, derrotistas y miedosos. La oscuridad busca extenderse, dominar todo el espacio humano, para someternos a un régimen de terror, de mentira, de locura contagiosa. Y la oscuridad esta se maneja con inteligencia y es diabólica, fruto del padre de la mentira, y nos impide ver la luz y nos hace creer que el mal vencerá, que por más que hagamos seremos derrotados. Que no hay nada que hacer. Que es bueno, normal, lo que es antinatural, anormal, que personas del mismo sexo se unan carnalmente, que haya muchos tipos de comportamiento sexual, inclusive practicar sexo con animales. O que los seres humanos se crean que son animales. Que es normal que haya hambre en el mundo, y que la gente muera por eso. Que las guerras son parte necesaria de la humanidad y que mueran millones en ellas está bien. Que eso es la vida. Que siga adelante el consumo de drogas. Que el racismo continúe y que unos pocos tengan mucho, y muchos nada o muy poco. Que se pueda matar seres vivos en el vientre de sus madres y que se promueva eso. Que el dinero es un dios al que hay que adorar. Que lo que manda son las riquezas y el poder de las armas.

Esto se llama la cultura de la muerte. Nosotros creemos en cambio, que Dios vencerá. Que el mal será derrotado. Que hay eternidad gloriosa y que Cristo es el Señor y que con El seremos resucitados. Y que con él seremos más que victoriosos.