El Ministerio de Salud (MINSA) asignó 25 mil dosis de vacunas contra la influenza para ser distribuidas en las instalaciones de salud de los cinco distritos de la provincia de Panamá Oeste.

De este total, 15,000 dosis serán administradas por la dirección regional del MINSA y 10,000 dosis a distribuirse en las policlínicas y unidades locales de atención primaria de salud de la CSS.

Esta distribución garantiza la disponibilidad de la vacuna en toda la red de servicios de salud de la provincia, con miras a fortalecer la protección de la población ante el incremento de enfermedades respiratorias.

Damaris Ramos, enfermera coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), indicó que este primer lote de vacunas permitirá avanzar en la inmunización de la población de riesgo, dentro de la cual están niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El primer lote con 384 mil dosis de vacunas contra la influenza adquirido por Panamá protege de las cepas AH1N1, AH3N2 y la B/Victoria, que circulan en el país.

Cada año, el virus de la influenza tiene la capacidad de mutar con frecuencia, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualiza la composición de la vacuna.

En los siguientes días llegarán los dos lotes restantes, de 384 mil y 98 mil dosis, que completarán la compra realizada por el país para inmunizar a la población contra la influenza.