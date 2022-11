Salud y libertades ciudadanas en peligro. Soberanía de los Estados desaparece

Luego de casi 3 años de pandemia, desinformación oficial y múltiples demandas y denuncias interpuestas en defensa de la dignidad y derechos humanos de la población, nos enfrentamos a una amenaza mayor que el Covid-19: los organismos internacionales como la ONU, OMS, OEA y afines, actuando en contra de nuestra soberanía, economía, salud y bienestar general.

El gobierno está dando muestras claras de subordinación a organismos internacionales, complicidad y ocultamiento de información en detrimento de la soberanía, salud y bienestar de la población, al no comunicar públicamente los riesgos de las vacunas experimentales (contratos confidenciales, intimidación y carencia de consentimiento libre e informado previo), con la reciente confirmación en audiencia del Parlamento Europeo de que las vacunas contra el Covid-19 nunca fueron probadas, testadas, para evitar la propagación y la confirmación, por parte del Instituto Gorgas, de que las pruebas de hisopado o RT-PCR no diferencian entre virus activos e inactivos y por tanto no pueden determinar infecciocidad (que la persona está enferma y puede contagiar). Incluso, falta la comprobación esencial de la relación causa-efecto, que el Sars Cov2 es el que causa el Covid-19, y la ciencia es, básicamente, e modo ineludible, comprobación. Ha quedado demostrado, sin duda alguna, el mayor engaño sanitario, la enorme mentira y el terrible fuste, a nivel histórico, de todo esto que dieron en llamar "pandemia".

A nivel mundial, en no pocos países de Europa y de América, se han dado marchas multitudinarias en defensa de los derechos humanos y múltiples denuncias en contra de la dictadura sanitaria expuesta. En adición a todas estas noticias, que no han trascendido a la opinión pública por medios oficiales (furcias mediáticas), sino por las redes sociales, hemos advertimos que la proliferación de hospitales, empresas farmacéuticas, vacunas, etc., todo lo cual viene a ser demostrativo del reconocimiento tácito de la proliferación de enfermedades y de una población enferma y, a su vez, la incapacidad o desidia del Ministerio de Salud de erradicar las "causas" (etiología) de las enfermedades, en claro contubernio y en beneficio de las farmacéuticas: (Ejemplo: Contratos confidenciales de "vacunas" Covid-19).

El exceso de tecnología, su inducida adicción y su generalización, están resultando nocivas para los jóvenes: Los empleos tradicionales, el ambiente, la salud, la familia, las relaciones humanas, la libertad, la privacidad, convirtiéndose en una nueva forma de esclavitud, con limitación de derechos legítimos, con miras al control totalitario de la población, mediante programas tecnológicos, permitiendo solapadamente, como ya ha ocurrido en otras naciones, de la posible manipulación de votos electrónicos, y de todos los demás aspectos de la vida diaria de la población, por lo que requiere de una estricta regulación y limitación como herramienta de trabajo y no de control de las libertades de los seres humanos.

Estamos en capacidad de afirmar que nos enfrentamos ante la ocurrencia de crimenes de lesa humanidad y de la delincuencia organizada, contra la personalidad internacional del Estado, trato negligente al menor a gran escala, peculado en contra de nuestra economía y así se ha denunciado en procura de justicia y de la debida compensación millonaria para cada habitante y residente.

La amenaza actual más inminente es en contra de nuestros niños y jóvenes, con cuestionables ideologías y supuestas vacunas contra el Covid-19 sin mayores beneficios y con riesgos relevantes, ya suspendidas en Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania, por no tener claros beneficios, reportes de incremento de 22% de muertes en niños de 5 a 9 años en Reino Unido y de 84% en jóvenes de 18 a 39 años en Florida, acreditando que tales inoculaciones fueron totalmente una gran mentira y engaño. Acaso nuestros niños son menos importantes? Abortos, irregularidades menstruales, problemas circulatorios y cardíacos de consideración, entre otros, se suman a estos efectos adversos ya admitidos por las big Pharmas.

En adición, advertimos a los padres de familia que el MINSA no ha podido justificar NINGUNA vacuna del esquema nacional de vacunación con sustento en estadísticas locales de riesgo, necesidad y eficacia, que demuestre localmente el porcentaje real de reducción de la incidencia y muertes de la enfermedad en comparación con los no vacunados. Ni estadísticas a largo plazo que confirmen un mejor estado de salud de los vacunados en relación a los no vacunados. Tampoco se detecta la existencia de la debida prescripción médica y el obligatorio consentimiento libre e informado previo de los padres, contrario al interés superior del niño en innecesario incremento de riesgo. Esta práctica atenta contra todo principio de precaución, protección y seguridad de nuestros niños. Las vacunas no son inocuas, pueden ocasionar daños, incluso, la muerte.

El MINSA ha manipulado todos los datos con una interpretación errada de los diagnósticos como infecciocidad, demostrando un altísimo grado de maleficencia y mala praxis, con miras al terrorismo comunicativo y la manipulación de la población a través del miedo. Han exagerado intencionalmente los efectos de la pandemia, imponiendo medidas con afectación de derechos legítimos e inalienables en total desproporcionalidad, desatendiendo los principios de precaución, beneficencia, justicia y bioética. La soberanía, dignidad, autonomía e integridad personal, y la economía nacional han sido injustamente lesionadas en grado superlativo.

VEA TAMBIÉN: http://Veto a proyecto sobre mejor salario para autoridades locales deja en manos de la Asamblea la decisión final

El estado de emergencia ha sido totalmente injustificado utilizando a la población de ratones de laboratorio para vacunas experimentales e innecesarais contra el Covid-19 y otros medicamentos en etapa de investigación, carentes de los estudios básicos para optar por un registro sanitario. Los hechos demuestran que ni son seguras ni son eficaces. La mayoría de la población nunca estuvo en riesgo considerable, podrían agravarse los que tenían enfermedades subyacentes lo cual es usual. (Ver definición de la OMS de Covid-19), las mascarillas sí representan un incremento de riesgo a la salud de la población, en especial en los niños, por interferir con una necesidad fisiológica esencial para el desarrollo del ser humano, que es la óptima oxigenación (informes técnicos de toxicología y psiquiatría), incrementando afecciones mayores a corto mediano y largo plazo. Exigimos el retiro inmediato de nuestro paìs de los organismos internacionales ONU, OMS, OEA y afines, asì como la derogaciòn del Decreto Ejecutivo 393 de 14 de septiembre de 2015 (ODS-Agenda 2030),

por inconsultos y ser una amenaza contra la soberania, seguridad, familia, cultura, valores, salud y vida de la población y de las futuras generaciones. Declaramos la ilegalidad de toda inoculación contra el Covid-19 y exigimos que la Policìa Nacional haga cumplir la suspensiòn inmediata de las inoculaciones contra el Covid-19 y demàs productos en acatamiento al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de 5 de agosto de 2022 (Parte motiva de esta decision señala, de modo literal y epxreso, que el estado de meergenci concluyó el 31 de diciembre del año 2021), por urgente protecciòn y conservaciòn de la salud de la poblaciòn, con especial énfasis en los niños y embarazadas, y al Ministerio Público la agilizaciòn de la investigaciòn, local e internacional, de todos los involucrados en este presunto crimen organizado, delito de lesa humanidad y trato negligente al menor a gran escala perpetrados en contra de nuestra poblaciòn, de la economìa y de la soberanìa de nuestra naciòn, y la compensaciòn millonaria a cada habitante por la vejaciòn a su dignidad y derechos legítimos.



(Confirmamos la interposición de denuncias desde febrero de 2022). Ofrecemos a la población inoculada con efectos graves la opción de solicitar una compensaciòn a travès de un Programa de los Estados Unidos denominado: Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) www.HRSA.gov/CICP E-mail: [email protected] (estaremos publicando un instructivo en español próximamente) e instamos a la población a implementar estilos de vida saludable, ejercicio físico, nutriciòón orgánica òptima, sin drogas (incluyendo medicamentos, salvo los estrictamente

necesarios), dejar o evitar el tabaco o exceso de alcohol. Es necesario que la poblacion se empodere de su salud.. Dios bendiga a la Patria!