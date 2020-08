Samy y Sandra Sandoval: 4 millones de virtudes

Los panameños y extranjeros estamos sufriendo por esta pandemia COVID-19 que ha impactado nuestros ingresos, nuestra salud mental y física. No es fácil internalizar, un día teníamos una vida feliz y ahora estamos sumergidos en una crisis económica que solamente nos permite comprar los alimentos de primera necesidad. No podemos darnos el gusto de comprar un delicioso dulce porque tenemos que evaluar ¿cuánto cuesta?

Porque el presupuesto que tenemos no permite gastar ese dinero; ya que se tiene lo esencial para comprar los ingredientes del almuerzo. Esta y otras circunstancias nos están haciendo caer en un hoyo donde no vemos la salida.

Cuando te sientas triste y no puedas más con tus preocupaciones, levanta tus brazos y dile a tu Dios: “Thank God for every good thing”. Dios es misericordioso con sus hijos y cuando le aclamamos él responde. Recuerda el milagro de Australia, “cuando la gente hizo oración y ayuno para clamar a Dios por la lluvia y Dios respondió”.

La canción de los Hermanos Sandoval destaca que somos un milagro de Dios porque cada panameño tiene sus virtudes y todos, uniendo fuerzas, haremos brillar a nuestro Panamá.

“Soy de esta tierra que en el mapa es tan pequeña pero de corazón tan grande del tamaño del planeta. De esta tierrita que hasta el extranjero extraña porque una vez la pisas te enamoras de su magia.” Somos un país bendecido porque tenemos bosques, fauna y recursos hídricos.

“Esa es mi tierra con defectos no lo dudes con problemas como todas las demás, pero con cuatro millones de virtudes que hoy me abrazan y me invitan a cantar.”

Juntos hemos construido grandes proyectos: Puente Centenario, Puente Atlántico, Cinta Costera, Hospital Santo Tomas, Metro Panamá, Ampliación del Aeropuerto de Tocumen y nuestro tesoro la “Ampliación del Canal de Panamá”, entre otros.

“Por qué yo soy de aquí y aquí quiero quedarme hasta morir y si volviera a nacer quiero regresar a ti.” El panameño que vive en el extranjero siempre es orgulloso de su país y no olvida sus costumbres.

“Porque esta es mi tierra bella, mi gente buena Dios bendiga Panamá.” Papa Francisco: “descubrió en Panamá a una nación noble.”

“Aunque vengan los problemas le damos duro como el puño del Cholo Durán”. Roberto Durán, su historia nos anima a seguir adelante, creció en un barrio popular y logro su sueño.

“Porque esta es mi tierra bella que hoy te saluda y te dice que so pa.” Cuando nos reunimos en familia y disfrutamos de un arroz con pollo con ensalada de feria y plátano en tentación.

“y nos corre por las venas un tamborito una cumbia y un carnaval.”

Cuando bailamos los bailes de las diferentes etnias de nuestro país transmitimos la alegría de ser panameño.

“Mi tierra la que siempre va a su equipo aunque pierda es que el triunfo lo llevamos en las venas. Mi gente.” Cuántas personas alrededor del mundo quedaron admiradas cuando nosotros a pesar que no gamos un juego en el Mundial Rusia 2018, los panameños estábamos contentos.

¿Cuántas personas quedaron enamoradas de Panamá? Tan solo con ver el entusiasmo de la marea roja.

“Mi tierra la que canta y baila para olvidar las penas. No hay problema que mi gente no resuelva, mi gente.” Te invito que cuando te sientas triste aclama a Dios y canta la canción de los Hermanos Sandoval: 4 Millones de Virtudes. Recordarás lo bello de nuestro país y su gente.

Sonríele a la vida, la vida es bella y agradece siempre los que tienes a cada momento.