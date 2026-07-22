¿Ser orgulloso es bueno o no?

El concepto orgullo puede definirse como el sentimiento de satisfacción pleno que se percibe cuando se ha hecho algo bueno, digno y meritorio. Por otra parte, de niños se nos ha dicho también que no es saludable ser demasiado orgulloso (rayando en el chauvinismo), al punto de botar expresiones como: "Soy mejor que los demás y los méritos que tengo son de verdad, los de los otros no". Lamentablemente, existen personas que presumen y "cacarean" sus logros, ofendiendo a los demás, lo cual deja de manifiesto un ego malsano y dañino tanto para la sociedad como para ellos mismos, porque les impide crecer, madurar y evolucionar hacia una mejor versión humana.

En tiempos actuales, también se ha observado y estudiado cómo los problemas de baja autoestima, justamente pueden impactar negativamente en el desempeño tanto de niños y jóvenes (estudiantes) como de adultos profesionales y los adultos mayores; pudiendo surgir emociones negativas como alienación, abandono e inclusive, en situaciones lamentables, el deseo de renunciar a todo, incluso la propia vida. En este sentido, se presentan tres razones por las cuales el orgullo, gestionado apropiadamente, puede servir como aliciente para la superación personal y social:

- Nuestra historia. Panamá, al ser un lugar con una posición geográfica estratégica, ha dado lugar al tránsito de innumerables grupos humanos que han contribuido desde múltiples ámbitos a construir la identidad sociocultural de una nación. Esto es algo que dota de un aura muy especial a nuestro país y nos obliga a ser más empáticos y solidarios con los demás, porque no existe una sola historia que se escribe en los libros de texto, se trata del testimonio vivencial de millones de personas que han llevado su lucha personal, familiar o ideológica en el Istmo. Inevitablemente, la coexistencia de diferentes orígenes y criterios puede dar lugar a la confrontación, como decía Axl Rose: "No puedes confiar tu libertad en manos de otros cuando cada quien está luchando por su tierra prometida"; sin embargo, mediante el respeto y la confianza mutua, sí se pueden lograr cambios sustancialmente positivos como sociedad.

- El amor propio. Ser orgulloso, en positivo, implica quererse a uno mismo, con sus virtudes y defectos, apuntando a superarse cada día. Los méritos e hitos importantes en la vida de una persona, merecen ser celebrados como corresponde: un año más de vida, culminar una etapa formativa con éxito, un primer empleo, casarse, el nacimiento del primer hijo o hija; entre muchas etapas que son consecuencia de decisiones importantes que se tomaron en su momento y que, gracias al apoyo de la familia y los amigos, son una realidad. Ringo Starr nos recuerda que nos las podemos arreglar "con un poco de ayuda de nuestros amigos", porque una amistad sincera es un activo que, si se sabe cuidar, incrementa su valor con el paso del tiempo; y esto muchas veces implica ayudar a fortalecer el amor propio del otro.

- Ser un buen ejemplo. Es quizás lo más difícil de lograr, porque no solo se puede pregonar cómo deben ser las cosas, también hay que demostrarlo con la práctica. Esto nos lleva a que, día a día confrontamos desafíos que pondrán a prueba nuestra resiliencia y calidad humana, porque tal como comentamos previamente, interactuamos en sociedad y no todas las personas, como decía Juan Román Riquelme, "manejamos los mismos códigos". Independientemente de ello, nos corresponde en paralelo con el fortalecimiento de la autoestima y el amor propio, procurar no descuidar la humildad, valorar nuestros orígenes y lo que podemos sumar para mejorar, porque el cambio comienza por uno mismo.

En conclusión, hay diversos motivos para sentirse orgulloso y que ayudan a construir la identidad como nación y como seres humanos de excelencia. ¡Bendiciones para todos!