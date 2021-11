Sobre el desarrollo integral de la nación en el mes de la patria

170,312 km.; esa es la superficie del Estado de Florida, en comparación con los 75,517 km. de Panamá. Y, sin embargo, comparativamente, el desarrollo integral de ese pequeño Estado supera nuestra nación con creces. Siempre habrá argumentos pobres para dar excusa a la riqueza de otros pueblos; pero la verdad es que hay todo un andamiaje de la voluntad del hombre y del pensamiento colectivo detrás de los desarrollos de las naciones. Una mentalidad aletargada y pobre no abarca el universo de ese desarrollo, del progreso, del espíritu del crecimiento colectivo.

Versión impresa

En nuestro Panamá, la vida ha girado en torno al Canal; cómo si ese fuera el único estímulo colectivo del progreso, cómo si ese fuera el polo único de desarrollo nacional. Por eso, en esa periferia canalera se ha venido a concentrar la población, abandonando la esperanza de los campos, la visión de desarrollo provincial, la virtud del crecimiento regional.

Una sola vía atraviesa, en parte, la cintura estrecha del país desde la frontera hasta selva. Sobre esa única vía, medianamente prolongada, se ha apegado de manera irregular el entorno urbano, como parte de racimos muy desordenados de nuestra población, que se ha visto acorralada y sin otra alternativa para evitar el aislamiento.

Puedo entender que las generaciones pasadas se apegarán fuertemente a la antorcha de ese desarrollo canalero, haciendo luchas prolongadas que todos venimos a apreciar; pero ya es hora de superar esas etapas embrionarias de ambiciones colectivas. Hay que dedicar todo el esfuerzo nacional por integrarnos, y que cada rincón de Panamá sea ya accesible y cada punto remoto sea también acariciado por alguna parte del progreso nacional.

La emigración exponencial hacia la capital resulta insostenible, y es el resultado de los cinturones de pobreza que se aprietan más y más estrechamente sobre nuestro entorno urbano. Pero no hay que refrenarla únicamente, hay que estimular, a toda costa, como una visión única de Estado, que los focos de nuestro desarrollo se dispersen hacia las áreas más remotas del país.

En esta pequeña geografía, debemos adoptar el norte de que nadie quede relegado, que todos suban juntos en el tren que lleva hacia el progreso, sino tendremos, como nación, una cara muy bonita en un cuerpo insosteniblemente enfermo.

Admiro los regionalismos; considero que descansan en las costumbres y el folclore alguna pieza muy fundamental de desarrollo cultural, pero se puede congregar la integración sin abandono de costumbres regionales muy atesoradas; esa es parte de nuestra riqueza nacional.

VEA TAMBIÉN: Conductas anticompetitivas de carteles

Todos tienen especial cariño hacia nuestro interior; por eso, el éxodo vacacional en las festividades no sorprende a nadie. Hay un vínculo especial, algún pariente muy cercano o muy remoto, que algún día abandonó su tierra por razones de apremio económico tal vez, pero la herencia de cariño hacia lo nuestro permanece allí, sin fraccionarse. Por eso, debemos adoptar un nuevo norte, una visión nueva de país, encaminada hacia el progreso nacional, sin que ninguna esquina de esta tierra quede relegada ya.

Cómo hacerlo es lo que menos nos importa por ahora, porque en esa marcha sostenida hacia el progreso, no importa cuándo se llega, sino hacia dónde uno se dirige. Sembrar esa visión y esa semilla en los que vienen, es tal vez el abandono de visiones del pasado que no resultan ya vigentes en el mundo actual en que vivimos, en el mundo que debemos delegar a los que no han llegado todavía.

Abogado.