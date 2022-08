Sobre la ciudad de plástico

Cuando nuestro galardonado compositor y cantante, Rubén Blades, compuso "Chica Plástica", en 1978, sus motivaciones fueron sin duda de tipo creativo, artístico y emocional; pero en esa pieza habla de la "ciudad de plástico", de manera premonitoria tal vez, porque en eso precisamente se está convirtiendo hoy la ciudad capital.

Las costas del área urbana tienen más plástico que espuma en las olas. Estudios estiman que de las 175,000 toneladas que por año vertimos en la Bahía de Panamá, la mayor parte de ellas está formada por componentes plásticos. Debo ser sincero, no sé si dentro de la mayoría de los planes de gobierno del pasado, o del futuro, se contempla la importancia prioritaria del tema de la contaminación y los desechos; pero no hacerlo es como pretender una convalecencia de un enfermo en una cama contaminada por la propia enfermedad; se reciclan los contaminantes y bacterias en vez de procurar la cura real. Dentro de los problemas fundamentales que tenemos como sociedad está la falta de ese principio básico de higiene como forma de vida, que comienza por la casa. No hay progreso sin limpieza y no hay limpieza sin progreso.

Pretendemos aferrarnos a la fantasía idílica de que podemos ser pioneros en turismo, pero basta ver el recorrido del tramo marítimo del corredor, atestado de cientos de toneladas de desechos, que son los que reciben al turista cuando hace su visita a Panamá. Lo primero que lo recibe en su visión de playa es la basura. Podemos entender que el ciclo de contaminación es integral, que implica el concurso y coordinación de todos los sectores, pero no nos engañemos a nosotros mismos; la contaminación real comienza en el hogar. Algo tan sencillo como tirar al suelo un empaque plástico, extrapolado a los cientos de miles de empaques plásticos que, por falta de disciplina personal y formación, se desechan de esa forma, termina siendo el resultado de la marea de plástico flotante en la bahía.

Decía Sun Tzu que un pueblo bien alimentado es un pueblo contento; eso podría muy bien haber sido en esos tiempos en los que los alimentos no venían empaquetados. Hoy en día, la alimentación es solo uno de los factores dentro de la salud integral de la población, porque sino vivirá su vida y su existencia conviviendo con desechos, asimilando la basura a su paisaje e integrando la misma en todo rasgo de conducta, afectando su autoestima. Indira Gandhi pronunció una frase célebre en un foro sobre impacto ambiental, diciendo "No hay peor forma de contaminación que la pobreza"; frase sin duda colmada de su percepción y de buenas intenciones; pero ¿qué viene primero? ¿La pobreza o la educación? He visto hogares, de los más empobrecidos de los que puede haber en nuestra patria, pero mantenidos con limpieza y pulcritud; y al contemplarlos, tuve de inmediato la convicción y la tranquilidad certera de que los miembros de ese hogar no serían por siempre los esclavos y las presas de la necesidad, porque estaban ya en camino del progreso.

Como es por dentro es por fuera; no puede haber miseria insuperable en la persona que se esmera en progresar, poco a poco, de manera sostenible y persistente, que educa a los suyos en la disciplina de la higiene, al margen de la situación externa que pudiera estar sufriendo, porque esa condición se convierte sólo en transitaria, a la luz precisamente de esa persistencia. Dentro de esos cientos de esos cientos de miles de ambiciones personales de encumbrarse por medio de los escalones del sufragio, quisiera ver iniciativas como esas,

destinadas a darle una estructura real al más necesitado, a forjar en él un sentido de orgullo personal en las pequeñas cosas, a arrancar en él la tolerancia a convivir con los desechos, como la mejor forma de ir asegurando el galardón de su mejoramiento social.