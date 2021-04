Con esta pandemia nos hemos dado cuenta de una gran realidad, que somos una sola humanidad. Que hay muchas cosas que nos diferencian unos de otros: nacionalidad, creencias, razas, situación económica, culturas.

Pero que es mucho más lo que nos une: venimos del mismo Dios, hechos a su imagen y semejanza, y somos en todas partes la misma especie humana. Y que lo que le pasa a algunos afecta a otros y al final a todos.

Y la pandemia nos ha hecho ver lo interrelacionados que estamos todos. Lo que pasa en Asia, repercute en América. Lo que pasa en Oceanía, influye en África. Lo que pasa en Europa afecta a Asia y así todos influyen en todos. Y este virus nos lo ha dicho tan palpablemente.

Y así los efectos del cambio climático afectan a toda la humanidad. Los sistemas económicos igual. Y el arsenal atómico que es tan inmenso, si algún día se detonara, destruiría al planeta tierra. Vamos todos en el mismo barco, y el final será para todos igual.

Por eso, deberíamos aprender esta lección: Dios no mandó la pandemia, ni tampoco las hambrunas, ni las guerras, ni las pobrezas. Que en general, lo malo que nos pasa es culpa de los humanos, de manera directa o indirecta.

De hecho, la pandemia, provocada probablemente por alimentos que no son para humanos, sobre todo se hizo tan voraz, por no controlar su propagación desde el principio, por no tener los sistemas de salud adecuados, por no tener los recursos necesarios y que se van muchas veces en la corrupción, por la falta de disciplina de los afectados.

Pero hay que aceptar que lo mejor que nos podría pasar es convertir lo malo que hemos hecho en una cultura de la vida, que se traduciría en la globalización de la honestidad, la buena administración de los recursos y la solidaridad.

Que debemos cuidar todos de todos. Que hay que crear políticas eficaces de apoyo mutuo. Que hay que velar por el bienestar de todos, en especial, de los más necesitados que son millones y millones.

Que hay que cambiar el egoísmo en generosidad, lo inhumano en justicia, la agresividad en amor y comprender que todos dependemos de todos, que somos miembros de la única humanidad. Y que si los más pobres logran estar bien, todos saldremos ganando.

Que en un sistema económico donde muchos la pasan mal, al final nadie estará bien. Que mientras más personas gocen de los bienes de la creación, repercutirá positivamente en toda la humanidad. Que si elevamos la mirada al Dios santo, sabemos bien que nos dirá que veamos al otro como nuestro hermano, y que luchemos para que todos los demás mejoren.

Monseñor.