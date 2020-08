Te habla el coronavirus

No es usual que un virus le hable a nadie, pero, teniendo imaginación hasta las piedras pueden conversar entre sí.

Si me crearon los chinos, los gringos, los rusos o los franceses eso no es relevante ahora, lo que sí es cierto es que, quien lo hizo, fue con la intención de hacerme un arma mortal y logró su objetivo por la cantidad de muertes que se registran a nivel mundial.

Por eso, antes de seguir, quiero dejar claro, que no soy tu amigo, si te descuidas te contagio y te mueres, no te hagas ilusiones porque, te estoy hablando.

Te voy a platicar en base a lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Ustedes los humanos no son sensatos por eso les pasa lo que les pasa, después bajan santos y suben santos y quieren que su Dios les resuelva en un abrir y cerrar de ojos los entuertos que hacen por su malicia y maldad.

A pesar de la cantidad de muertos que se reportan diariamente a nivel mundial, siguen provocándome sin conocerme, aún sabiendo que no tengo compasión con nadie, igual contagio a un alto ejecutivo que al que le limpia los zapatos, no se equivoquen que ni los científicos saben quién soy, el único que me conoce y puede aplastarme cuando quiera es el Dios, que los creó y como él no ve un cambio de conducta de parte de ustedes, me sigue permitiendo contagiar más víctimas, y demostrarles quién tiene el control o la sartén por el mango.

Seguirán aumentando los muertos, porque mi objetivo es matar, y mientras no se protejan y cuiden como les dicen, yo voy pa’ encima, tan sencillo como eso, porque si no te quieres mojar no salgas o usa paraguas, o ¿eres tonto?, jamás el mundo se ha visto, de tal manera, paralizado por un bicho como yo.

Se ve que a muchos les gusta la mala vida. Porque saben que el perro muerde y se acercan a él, que el fuego quema y meten el dedo, que se pueden ahogar y se tiran a lo profundo, verdaderamente que no tienen sentido común.

Por ahí comentan que hay un plan orquestado, para acabar con gran parte de la población mundial, usándome como instrumento, eso a mí me tiene sin cuidado, lo que les digo es que soy agresivo, y el que se descuide y anda confiado e imprudente, lo contagio ¡y punto!

Ya se los dije no soy amigo de nadie, y al que puedo me lo llevo por delante, no se confíen.

Por eso pueden seguir pidiendo a su Dios que me elimine, si no hacen su voluntad, estaré con ustedes, por buen rato, por más vacunas que inventen contra mí, no es tan fácil por lo mortal que soy. Lo pueden comprobar por las estadísticas a nivel mundial de personas que contagio diariamente, de los cuales la mayoría muere.

No tengo reparo, he contagiado a médicos, curas, grandes ejecutivos, enfermeras, pobres, ricos, negros, blancos, presidentes y hasta niños, por eso les digo, témanme, que mi objetivo es matar y el único que me puede aniquilar es su Dios, y mientras no lo haga, seguiré contagiando a todos los que se crucen en mi camino, con las manos limpias y con tapabocas igual me da.

Soy el coronavirus, creado para matar.