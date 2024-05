En una visión Panorámica puedes contemplar todo un valle y admirar todos los detalles del bosque, el río, el camino de tierra, los pájaros que vuelan, las vacas pastando. Así también pasa cuando sales de un bosque y te apartas a cierta distancia, dejas de mirar a un par de árboles y observas todo el conjunto y sabes cómo es el tamaño y los colores de la arboleda.

En la vida pasa igual: detenerse y tomar distancia de tu momento y lugar preciso, de los conflictos del ahora, y evaluar todo el trayecto, con tus errores y aciertos, problemas y soluciones, alegrías y tristezas, éxitos y fracasos, eso te da sabiduría, mayor conocimiento y discernimiento para planificar mejor tu futuro. Te permite ver qué clase de persona eres y si vas bien o mal. Te permite corregirte y cambiar de rumbo si es necesario.

Una visión panorámica de la vida te ayuda a ver desde ya el final de tu vida. La muerte que llegará en su momento y cómo el camino se va haciendo cada vez más corto y que te espera una eternidad de gozo o de tinieblas y llanto. Hay que salir en momentos necesarios del aquí y el ahora, para ensanchar tu mirada y ver si vamos bien hacia el final. Una gran tragedia nuestra consiste en dejarnos engullir, tragar por los problemas del presente y dejar de tener una visión panorámica de la vida.

Cuantas veces en las cárceles donde he trabajado he escuchado esta frase: "no sabía que iba tan mal en la vida, hasta que la llegada a la prisión me hizo comprender lo mal que estaba". Detenerse, mirar para atrás y hacer una evaluación del camino recorrido, cómo ayuda eso. Inclusive al final del día, hacer un examen de conciencia es algo muy sano. Y así uno pide perdón a Dios de lo malo hecho, agradece al Señor los bienes recibidos y se conoce mejor a uno mismo.

Ese es el sentido de los retiros espirituales, hacer un alto en el camino y supervisar la vida. Y lógicamente tener un mayor encuentro con Dios. Tener una visión panorámica de la vida te permite ver diversos aspectos de tu existencia: vida familiar y conyugal, trabajo, estudio, amistades, vida espiritual y cómo te desempeñas en todo. Nunca permitas que una situación determinada, buena o mala, te absorba tanto que al ver un árbol no veas nunca el bosque. Ver la vida en su conjunto y cómo se va desenvolviendo, te ayuda mucho a tomar mayor control de tu propio ser.

