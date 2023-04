Todo a la vez, en todas partes

Escribimos con el propósito de compartir nuestras ocasionales frustraciones, pero, sobre todo, para colaborar de manera positiva con ideas y propuestas acerca de lo que debe ser un cambio para mejor. Hay quienes dicen que nuestra naturaleza humana nos hace egoístas.

Nada más incierto, y quizás dicho por un egoísta en sí. De cierta forma, somos un dechado de bondad y queremos lo mejor para nosotros, los seres queridos y el resto. Esta es la filosofía que debemos promulgar si queremos salir adelante y nuestro país y sus ciudadanos también.

En los últimos días hemos escuchado y leído acerca de la caída de bolsas y de una posible crisis financiera mundial en virtud de lo acontecido con algunas entidades bancarias norteamericanas y europeas. Me abstendré de hacer ningún comentario al respecto, ya que ni soy un experto, ni tampoco me lo perdonaría mi comadre. Sin embargo, lo acontecido refleja lo vulnerable que somos, al igual que nuestra intima dependencia a economías mayor organizadas que la panameña. Por ende, debemos buscar la formula nacional que nos permita tener una estabilidad económica propia. No al punto de una política de "consumamos solo lo nuestro", ya que eso no es más que una falacia que nos aleja de la realidad global a la que pertenecemos, dentro de una comunidad internacional. Lo que, si debemos hacer, es procurar soluciones propias, explotando de forma mesurada y sabia, los recursos a nuestro alcance.

Nos adentramos a un periodo electoral, muy temprano, pudiendo observar, como unos y otros, hablan de posibles alianzas y candidaturas. ¿Señores, donde están sus propuestas? Y no me refiero a las promesas recicladas de "si soy elegido(a) voy a hacer y deshacer". La mayoría de las veces deshacen. No se trata de inventar la rueda, pero sí de mostrarnos un plan de acción que muestre como piensan salvar la Caja del Seguro Social, como se aseguraran que todos los panameños contemos con acceso a agua potable, como y cuantos empleos serán generados durante su quinquenio, como será combatida la delincuencia en el país y que harán para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Parece una tarea larga, pero lo es. Para que entonces aspirar a un cargo que nos queda grande.

Eso mas que irresponsable hace a muchos políticos, seres mentirosos y mezquinos. Para mi y sin ánimo de influenciar el voto de nadie, apoyen a quien realmente haya demostrado conocer de administración pública, economía y negocios. No perdamos el tiempo en lo contrario, ni dejemos que pierdan el nuestro. Sobre todo, pongamos cuidado a quienes, sin el menor sonrojo, pretenden reelegirse a una curul en la Asamblea Nacional, o como autoridades municipales o de corregimiento.

Pido disculpas a quien fue despistado por nuestro título, al esperar leer un artículo de análisis de la reciente película ganadora al premio Oscar. Acá vivimos nuestro propio drama.

Tenemos que comenzar a despertarnos del largo letargo de la mas reciente década. Es tiempo para reflexionar y enrumbar el país hacia un futuro de esperanza, hacia mejores días, en un Panamá con educación de excelencia, seguro, trabajo y vivienda decentes para todos y próspero.