"Vacunas experimentales expiradas y el crimen de lesa humanidad"

Hemos tenido conocimiento de una interesantisima y grave nota o misiva que un grupo de enfermeros y enfermeras, entre once o doce, de Ocú, Provincia de Herrera, le envían a la Jefa Distrital de Enfermería –MINSA CAPSI DE OCU- Licda. Yenisel Maure.

La nota tiene fecha del 18 de Marzo de 2022 (O sea estamos hablando de una nota que tiene data de un mes de existencia). ¿Qué importancia tiene esta nota que, dicho sea de paso, llegó a nuestro conocimiento vía redes sociales?. Pues sencillo, y es que de su tenor literal, estos profesionales de la enfermería le expresan a la jefa del ramo en Ocú, que no están dispuestos a seguir poniendo la inoculación de la Pfizer, ni a niños ni a adultos, porque las mismas están vencidas, caducas.

Investigando, un tanto a nivel de la ciencia, qué significa que una vacuna esté vencida o expirada, me he ilustrado que al vencerse éstas pierden su eficacia para prevenir o evitar la enfermedad para la cual fueron hechas o creadas. Pero, además, pueden generarse reacciones adversas a la salud, tal y como lo insinuan o epxresan los profesionales d ela nefermería en la aludida misiva.

Desde hace meses, respecto al programa de las vacunas contra el Covid/19, junto a otros colegas al igual que otros profesionales, hemos venido denunciando una serie de irregularidades, ilegalidades, las constantes violaciones a los derechos fundamentales, a la libertades ciudadanas, y nadie, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, ante la cual hemos presentado sendos amparos de garantías constitucionales y denunciando cuanta atrocidad al sistema ineramerciano de los derechos y libertades ciudadanas han sido perpetradas, para que ahora, precisamente, amén del veneno contenido en el líquido experimental con que se inoculan adultos y ahora niños, nos hayamos enterado que dichas "vacunas" está vencidads, expiradas.

La carta a la cual hago referencia es muy DELICADA, sí, así con letras mayúsuclas, es gravisima, porque ponerle a las personas, sobre todo a niños indefensos y con o sin el consentimiento de los padres, la vacuna de la Pfizer ya expirada, ello acreditafrialdad e indiferencia, escalofriante actuación, nefasta orden, que vulnera principios elementales del buen trato que debe dispensarsele a las personas por parte de la autrodades, máxime cuando se trata de la salud, tan indispensable para la vida y el desarrollo óptimo humano.

Tengamos presente que el Gobierno Nacional se ha venido jactando y vanagloriando de que han puesto más de 8 millones de inoculaciones (Básicamente a los adultos), pero entre esa cantidad no pocos miles y miles de incoualciones a los niños. Surge la pregunta: Estaban también vencidads gran parte de esta cantidad? Y el pueblo nunca lo supo.

Todo se agrava aún más si tenemos presente, según ha sido divulgado en redes sciales y ello no ha sido desmentido por las Big Pharma, que ha sido reconocido cientos y cientos de efectos adversos de estas mal llamadas vacunas en la salud del cuerpo humano.

Emplazamos, personalmente, es decir el suscrito, el autor de este artículo de opinión, a la Señora Ministra encargada del Ministerio de Salud, para que públicamente concurra a los medios o a las redes sociales, a explicarnos o esclarecernos todo lo relativo a esta irregular, reprochable, delictiva y penosa situación que, como ya he adevrtido, hace tránsito a eventuales delitos que van desde abuso de autoridad, corrupcion y atentados contra la salud del pueblo panameño (Crímenes de lesa humanidad que no prescriben). Pero, en otro orden, insto al procurador Caraballo a que, de oficio, se abra una investigación penal sobre los hechos y verdades contenidos en la misiva de las enfermeras calendada 18 de marzo de 2022.

Miren el pedido que, al fina de la carta, hacen o formulan las enfermeras: "Igualmente no estamos dispuestos a una demanda legal por parte de la comunidad por alguna situación adversa" y, concluyen, haciendo una formal solicitud: "Solcitamos nos remitan una nota por parte de la Coordinadora del PAI Hererra y/o la Jefa Regional de Herrera donde nos ampare y liberen de responsabilidad". Como abogado, brindo una asesoría gratuita y sin pedido a las enfermeras: No hay nota que pueda eximir de resposanbilidad penal alguna frente a un delito de esta magnitud, pues la obediencia debida no opera allí en donde el bien juridico atacado, puesto en peligro o leisonado, sea la vida, la salud humana". Tan culpable es, como reza el adagio popular, "el que ata la vaca como el que le corta las patas". Simplemente deben abstenerse de poner es tas inoculaciones expiradas. ¡Dios bendiga a la Patria!