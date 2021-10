¿Volverá el gaullismo en mayo 2022 al palacio de los Elíseos?

El Gaullismo puro y real se fue del palacio de los Elíseos, desde que Nicolás y Carla Sarkozy abandonaron ese símbolo de la República gala, hará pronto una larga década. Desde entonces, Francia ha perdido el norte y el combustible se les está agotando.

Hoy, al anunciar su decisión de someterse a votación por los miembros del partido de centro derecha (adherente de la IDU y la UPLA) “Les Républicains”, el próximo mes de diciembre, Xavier Bertrand finalmente ha puesto fin al “peor escenario" para su grupo: el enfrentamiento hasta principios de 2022 entre dos candidatos en el círculo de la prestigiosa derecha republicana gaullista de Francia.

Y teniendo en cuenta la implacabilidad que todos estos grandes nostálgicos de “la derecha más recalcitrante del mundo” utilizaron para reactivar las sangrientas batallas de antaño, no podíamos ni descartar que Xavier Bertrand y el que habría sido designado por el Congreso acudan a la final, hasta una lamentable eliminación en la noche de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo año.

No olvidar el duelo Sarkozy versus Fillon del 2017, que abrió la puerta al Macronismo y tanto daño le ha hecho a “Les Républicains”. La “unión hace la fuerza” y esto augura desde anoche, que en principio “Les Républicains” pasen a la segunda vuelta y no ocurra lo de 2017, si esta vez hacen las cosas mejor. Pareciera que: ¡Sí se puede! Esta noticia es un buen inicio para todos ellos.

Xavier Bertrand, actuó hoy como un verdadero Barón del Gaullismo puro, porque cedió a sus egos y aquel de su círculo 0. Ganó Francia. Cuando la razón triunfa en el medio político, la sabiduría germina con la fertilización de la inteligencia y la academia. Eso se logró ayer dentro de la familia Gaullista. Y es una esperanza para Francia del 2022 al 2027.

Él (Bertrand) que no quería ni un congreso de enfrentamiento, ni una primaria disfrazada finalmente entendió que el escenario de un mantenimiento sería catastrófico para su familia política –[triunfó la sabiduría gaullista como en el siglo pasado]- y probablemente para él mismo: moverse hacia una derrota garantizada dejaría siempre una línea muy opaca en un currículum hasta ahora muy exitoso.

¿Por primera vez, Emmanuel Macron no tendrá la suerte de su lado? Porque si Xavier Bertrand no se hubiera sometido, las cuatro principales fuerzas de oposición habrían entrado en la batalla de 2022 muy fracturadas entre ellas y él sería el gran ganador. Desde hace noches eso no es así al cien por ciento.

La reelección de Macron podría estar desde ahora en ballotage desfavorable. En la derecha, se dice que la batalla se desarrolla bajo la mirada impotente del jefe del grupo, Christian Jacob. En la extrema derecha, todo el mundo se prepara para el choque Le Pen-Zemmour.

En la izquierda, el enfrentamiento entre Yannick Jadot y una Anne Hidalgo en decadencia en las encuestas, sigue fracturando la socialdemocracia y una tendencia ecológica unificada, mientras que Jean-Luc Mélenchon debe deshacerse esta vez de una candidatura del secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel. En este escenario, “Les Républicains” resurgen como el ave Fenix de sus cenizas de hoy.

Macron todo lo que ha aportado es convertir a Francia en una lucha intestina, como lo hicieron sus nefastos ancestros ideológicos de la Cuarta República gala.

El primero en lograr poner orden en sus candidaturas ha sido el Gaullismo como siempre, indicándole siempre el buen rumbo a Francia.

Esta vez, el axioma principal de Macron: “divide y vencerás” no ha funcionado con la familia de “Les Républicains”, y aún menos con el espíritu gaullista que tantas veces salvó a la Francia desgarrada por muchas décadas.

Entonces, las esperanzas de que “Les Républicains” estén en la segunda vuelta en el 2022 son muy grandes y convincentes, con esta unión entre todos sus miembros y candidatos, el camino ya quedó allanado para buscar el triunfo de la Segunda Vuelta en el 2022.

Ahora solo falta que aquellos gaullistas que ayudaron a Macron a gobernar Francia en los últimos cinco años, regresen a su tienda de campaña gaullista por el futuro del próximo quinquenio en el Hexágono.

De esta manera, el Gaullismo habrá regresado sano y salvo al palacio de los Elíseos del 2022 al 2027, después de una década de terror para Francia y su pueblo, bajo los gobiernos de Hollande y Macron.

