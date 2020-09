Anteproyecto no hace obligatorio aplicarse la vacuna anti COVID-19

El anteproyecto de Ley No. 080 que establece que la vacuna contra el COVID-19 es universal, pública y gratuita para los panameños, ya fue prohijado y será discutido en primer debate, a partir de la próxima semana en la Asamblea Nacional, confirmó el diputado Tito Rodríguez.

Versión impresa

Según el parlamentario, se han dado unas contradicciones sobre la vacuna, ya que durante la exposición de motivos se hablaba de que fuera obligatoria, sin embargo, no es obligatoria.

Explicó que el objetivo es que una vez llegue al país, la vacuna sea universal y gratuita para todos los panameños.

Resaltó que se busca que los hospitales privados tengan un 50% de los gravámenes para que no sean tan altos los costos. "Hay personas que no quieren ir a los centros de salud y prefieren ir a los hospitales privados y que ellos también tengan acceso a precios no tan altos", explicó.

Destacó, además, que se explica en el artículo 7 que para que se haga efectivo el funcionamiento de la ley, "la vacuna contra el COVID-19 es universal, pública y gratuita para los panameños y al Órgano Ejecutivo le corresponde realizar los trámites necesarios para agilizar la ejecución de la presente ley".

Aunque algunas personas señalan que es prematuro, el diputado asegura que es necesario empezar hacer los trámites para que quede en una ley establecida por el Gobierno panameño.

Lo importante es que no se haga un negociado cuando llegue la vacuna, muchas personas no querrán ir a un centro de salud por miedo al contagio e irán a un hospital privado y la idea es que no se las vendan a un precio demasiado alto y la ley va a regular eso.'



Crear la Comisión Gubernamental Pro Adquisición de Vacuna contra el COVID-19 y el Programa Vacunas por Impuestos, que permite que el sector privado adquiera las vacunas contra la COVID-19, previa aprobación de la Comisión Gubernamental Pro Adquisición de Vacuna.



La Comisión Gubernamental Pro Adquisición de Vacuna contra el COVID-19, autorizará al sector privado a adquirir vacunas contra el virus, para lo cual será eximida de pagar el 50% de gravamen por la importación o compra de vacunas contra el COVID-19, precisó el documento.



Se dará prioridad a actores de riesgo.

"A mí 10 personas me han llamado y ahora que saco conclusiones son los que están vendiendo insumos y están pretendiendo vender la vacuna cuando llegue, y yo no estoy pensando en eso, sino en los panameños, en la gente pobre para que sea vacunada", precisó el diputado.

VEA TAMBIÉN Crónicas de un narco Gobierno

Agregó: "Yo fui víctima de la enfermedad y no se la deseo a nadie, si no hubiera tenido suficientes recursos, hubiera, posiblemente, muerto. Estuve muy apegado el Ministerio de Salud y a los doctores, por eso sí estoy preocupado y presenté esa iniciativa para que sea gratuita y de acceso a todos los panameños", enfatizó.

Por su parte, el diputado Víctor Castillero mencionó que lo primero es conseguir la vacuna, porque "no podemos comer mango, si el árbol no da frutos".

Explicó que de acuerdo a la pandemia hay que ver cuáles son los actores y factores de riesgo, que serán los primeros a los cuales se les debe dar esta vacuna, como es el caso de la influenza que se les coloca a los adultos mayores, menores de 5 años y mujeres embarazadas.

"Las vacunas en el país a nivel de Gobierno son gratuitas, habría que ver en el caso de COVID-19 cómo viene, en el caso de las vacunas que ponen en las clínicas privadas, una vez se unifiquen en el programa en el Minsa son gratis. Si hay gente que no entra en esas prioridades y va a las privadas habrá un costo.