Asamblea Nacional elige hoy a su nueva directiva de cara al tercer año legislativo

La Asamblea Nacional instala hoy su nueva Junta Directiva, marcando el inicio formal del tercer periodo de sesiones ordinarias (2026-2027). La jornada, cargada de simbolismo y protocolo, culminará con el esperado mensaje a la Nación del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Los actos oficiales arrancan a las 7:30 a.m.; el presidente saliente del Hemiciclo, Jorge Luis Herrera, encabezará la izada del pabellón nacional, seguida de la entonación del himno nacional. Diez minutos más tarde, a las 7:40 a.m., será el turno de las bancadas de los partidos políticos y de libre postulación, quienes izarán sus respectivas banderas en la plaza institucional.

El primer llamado a los diputados para ocupar sus curules está programado para las 8:00 a.m., con un segundo llamado a las 8:30 a.m. Una vez verificado el quórum de rigor y leída la correspondencia, el pleno entrará en el plato fuerte del día: la elección de la nueva presidenta o presidente de este órgano del Estado.

Se procederá primero con la votación y juramentación de quien llevará las riendas de la Asamblea Nacional en este nuevo periodo. Inmediatamente después, el pleno definirá quiénes ocuparán la primera y segunda vicepresidencia; posteriormente, serán juramentados.

Con la nueva directiva ya instalada, el protocolo legislativo dicta la conformación de una comitiva de diputados. Su misión: notificar formalmente al excelentísimo presidente de la República, José Raúl Mulino, que la Asamblea está lista para sesionar e invitarlo a ingresar al recinto parlamentario.

Tras un breve receso y el informe de rigor de dicha comitiva, el mandatario hará su entrada al pleno. La sesión solemne continuará con una invocación religiosa a cargo del párroco Eusebio Muñoz Jiménez, vicario coordinador de la Vicaría San Juan Bosco.

El cierre de la jornada estará marcado por los discursos de fondo.

El diputado Jorge Luis Herrera ofrecerá sus palabras de despedida como presidente saliente, cediendo el estrado a la nueva autoridad máxima del Órgano Legislativo.

Finalmente, el presidente José Raúl Mulino tomará la palabra para dirigir su mensaje a la Nación, trazando la hoja de ruta del Ejecutivo frente al renovado parlamento. Los actos concluirán con las notas del himno nacional.