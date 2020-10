Bancos, más cautelosos con fondos para política

Uno de los puntos de mayor discordancia que se dieron durante las elecciones pasadas y que se busca corregir con las actuales reformas electorales que se discuten, es el de la apertura de la cuenta única bancaria para los candidatos, manifestó Alfredo Juncá, magistrado del Tribunal Electoral (TE).

Juncá indicó que muchos bancos no querían abrirle las cuentas bancarias a los candidatos, a su juicio, por algo de temor sobre la procedencia de los fondos que se depositaron para los candidatos a puestos de elección.

"Yo entiendo que muchos bancos quieren cuidarse de la procedencia de los fondos, pero justamente la apertura de cuentas es para cuidar el proceso electoral y poder tener una forma de fiscalizar los fondos de la campaña, de dónde proviene y cómo se están gastando", expresó.

Agregó que para evitar este tipo de inconvenientes en los futuros torneos electorales que se realicen, se está proponiendo que la apertura de la cuenta única se exija solamente en circunscripciones con más de 20 mil electores y no de 5 mil como era antes.

Con esto, se estarían reduciendo los 506 corregimientos que tenían que abrir esta cuenta en los bancos, a tan solo 37, expresó Alfredo Juncá.

El magistrado añadió que esto no significa que los que no tienen cuenta no van a ser fiscalizados, ya que se les fiscalizará pero a través de otros métodos.

Tesorero de campaña

Juncá enfatizó que otra de las innovaciones que se busca hacer para el futuro, es incluir para el próximo torneo electoral del año 2024 la figura del tesorero de campaña de manera obligatoria para candidatos a puestos de elección.'

4,495

candidatos a puestos de elección popular participaron en las elecciones pasadas. 2

millones 13 mil 402 personas se habilitaron para votar en las elecciones pasadas.

Precisó que este fue uno de los puntos que más cuestionaron algunos de los candidatos, quienes manifestaron que en muchas ocasiones no tenían tiempo para estar acudiendo al TE, cada vez que giraban un cheque para pagar gastos de su campaña electoral.

"Muchos candidatos nos indicaron que no tenían tiempo para estar acudiendo al Tribunal cada vez que giraban un cheque, ya sea para pagar caminatas, gastos de bebidas, artículos promocionales, etcétera".

Para evitar este tipo de inconveniente lo que se hará es nombrar a un tesorero de campaña, el cual será la persona que acudirá al TE a rendir las cuentas sobre los gastos en que incurra un determinado candidato.

El funcionario destacó que el nombramiento de esta figura la harán de manera obligatoria para aquellas circunscripciones electorales que tengan más de cinco mil electores.

Otros cambios

El nombramiento de esta figura está dentro del paquete de reformas electorales que se discuten actualmente por diversos sectores de la sociedad panameña y que buscan ser aprobadas y entregadas a la Asamblea Nacional en enero próximo.

Igualmente, dentro de este paquete de reformas también se propone limitar a un solo puesto de elección popular las aspiraciones de los políticos, un punto polémico que impondrá una prueba de fuego para la Asamblea Nacional, cuando le toque discutir el tema en enero próximo.

Expertos en temas electorales señalan que esto acabaría con el cacicazgo que ha reinado en Panamá durante años y que pone a políticos o sus familiares en varios puestos de elección popular a la misma vez.