Betserai Richards declina y respalda a Grace Hernández para presidir la Asamblea

El diputado Betserai Richards oficializó, a través de un comunicado, su renuncia a la candidatura para presidir la Asamblea Nacional durante el periodo 2026-2027.

Esta decisión se produce apenas un día después de que la coalición Seguimos lo postulara formalmente para liderar el órgano legislativo en este nuevo periodo.

Esta medida busca unificar fuerzas entre las bancadas de VAMOS y MOCA, concentrando el respaldo en la figura de su compañera, Grace Hernández.

Según lo expuesto en el documento, Richards enfatizó que su decisión responde a una solicitud expresa de ambas bancadas para consolidar una candidatura común.

En el comunicado, Richards agradeció a los diputados que le brindaron su confianza y respaldo durante el proceso de postulación.

Asimismo, el parlamentario reafirmó su compromiso de continuar trabajando, desde cualquier espacio, por una Asamblea que se consolide como un órgano independiente, transparente y al servicio del pueblo.