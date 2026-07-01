/ / / / /

Panamá

Betserai Richards declina y respalda a Grace Hernández para presidir la Asamblea

Publicado 2026/07/01 05:45:00
  • Cristabel Escala / cescala@epasa.com / @PanamaAmerica

Esta decisión se produce apenas un día después de que la coalición Seguimos lo postulara formalmente para liderar el órgano legislativo en este nuevo periodo.

El diputado dijo que seguirá trabajando por el país. Foto: Archivo

El diputado dijo que seguirá trabajando por el país. Foto: Archivo

Noticias Relacionadas

El diputado Betserai Richards oficializó, a través de un comunicado, su renuncia a la candidatura para presidir la Asamblea Nacional durante el periodo 2026-2027.

Esta decisión se produce apenas un día después de que la coalición Seguimos lo postulara formalmente para liderar el órgano legislativo en este nuevo periodo.

Esta medida busca unificar fuerzas entre las bancadas de VAMOS y MOCA, concentrando el respaldo en la figura de su compañera, Grace Hernández.

Según lo expuesto en el documento, Richards enfatizó que su decisión responde a una solicitud expresa de ambas bancadas para consolidar una candidatura común.

En el comunicado, Richards agradeció a los diputados que le brindaron su confianza y respaldo durante el proceso de postulación.

Asimismo, el parlamentario reafirmó su compromiso de continuar trabajando, desde cualquier espacio, por una Asamblea que se consolide como un órgano independiente, transparente y al servicio del pueblo.

 

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía