Boris Barrios: 'Diputados mantienen su curul y no creo que el Tribunal Electoral avale su expulsión"

El abogado y exfiscal Electoral, Boris Barrios, manifestó que no ve como el Tribunal Electoral pueda avalar la revocatoria de mandato y expulsión de 15 diputados de Cambio Democrático (CD) que votaron el año pasado por Crispiano Adames, para presidente de la Asamblea Nacional (AN).

"Yo no creo que el Tribunal Electoral vaya a avalar la expulsión de 15 diputados, cuando la Constitución en el artículo 150 establece una doble representatividad por parte de los diputados", expresó el experto.

Barrios agregó que los diputados siguen manteniendo su curul, la bancada y habría que esperar la última decisión en todo caso si el Tribunal Electoral decide dar validez a la decisión tomada por la directiva de CD.

"Yo no lo creo, el procedimiento ha sido tan viciado de legalidad, de incumpimiento de las normas e incluso se señala que fue basado en un reglamento que no cumple con los requisitos de legalidad, que no fue aprobado en debida manera, no fue publicado de debida manera en el TE", explicó.

Añadió que ellos no van a tener ningún problema para ejercer sus funciones, ya que no pierden la curul, por lo que en las próximas elecciones para elegir la junta directiva de la Asamblea pueda ejercer su voto.

"Yo no creo que vaya a haber problema porque la decisión se va a mantener en suspenso", dijo.

De forma puntual, Barrios señaló que en todo este debate el que viene perdiendo es el partido, "porque pierde la representatividad política en la Asamblea, pierde la bancada, queda sin bancada totalmente en la Asamblea, sin embargo, el equipo de bancada que tiene Cambio Democrático (CD) en la Asamblea queda vigente".

"Aquí hay una realidad, incluso podemos decir que si bien el Tribunal de Honor y Disciplina ha dictado su decisión, hay que ir a apelación ante la junta directiva, después hay que ir al Tribunal Electoral (TE) y después a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante todo este tiempo los efectos están suspendidos de la sentencia y los diputados tienen su bancada de Cambio Democrático", enfatizó.

Reiteró que hay dos organismos cuya decisión él debe creer, que son el TE y la CSJ, esto porque en está materia se ha dicho por vía de jurisprudencia que los estatutos de los partidos políticos son un documento privado, por lo que no ha habido control de legalidad y de constitucionalidad en las decisiones que se han venido tomando.

Barrios sostuvo que hay todo un procedimiento establecido en la Constitución y la ley que tienen los diputados, lo que les permite llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en revisión de constitucionalidad.

"Quiero llamar la atención porque nosotros en Panamá tenemos seis sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y está materia que es el ejercicio de los Derechos Políticos son Derechos Humanos y son convencionales y amparables por la vía de la Convención" advirtió.

