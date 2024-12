Camacho defiende propuesta presentada para no aumentar la edad de jubilación

El diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, defendió su propuesta presentada como una alternativa para no aumentar la edad de jubilación.

Dicha propuesta, busca establecer otras fuentes de financiamiento para la Caja de Seguro Social (CSS), como un gravamen de los préstamos y depósitos interbancarios, las transacciones “overnight” y un porcentaje del costo de la renovación y de los cargos de la membresía anual de las tarjetas de crédito.

Sin embargo, esta iniciativa ha generado el rechazo de la Caja de Ahorros, el Banco Nacional de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá y de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá.

El diputado oficialista manifestó que en lo personal no está de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación, no por capricho, sino porque no ha escuchado ningún argumento que los convenza de esta necesidad.

Según Camacho, la propuesta presentada es financieramente y jurídicamente viable, al tiempo que, agregó que existe en otros países de Sudamérica, algunos de Centroamérica e incluso en Estados Unidos.



Detalló que las transacciones “overnight”, que los bancos hacen a diario sobre sus excedentes, se manejan billones de dólares que en estos momentos no están gravados y que lo único que va a pasar es que los accionistas van a ganar menos, pero van a seguir ganando.

Todos tenemos que aportar por el rescate de la CSS y quien más tiene que aportar es quien más tiene, dijo en Telemetro Reporta.

Considera que con esta postura no se está poniendo una distancia con el gobierno, ya que él es diputado de la República y si hay una propuesta del gobierno que a su criterio requiere cambios, se van a hacer, ya que ese es el trabajo de la Asamblea Nacional.

Camacho expresó que no es enemigo del gobierno ni de la banca, sino que está buscando una propuesta en beneficio de la mayoría del pueblo panameño.