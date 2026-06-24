Candidatos a la AN tienen en la mira al CD

La recta final de la contienda por la presidencia de la Asamblea Nacional ha centrado sus ojos en la bancada del Partido Cambio Democrático (CD); los ocho votos del colectivo serían determinantes para asegurar la victoria de quienes aspiran a dirigir este órgano del Estado; por ello, las negociaciones a escasos seis días de la elección no terminan.

El partido, según su presidenta Yanibel Ábrego, no ha sostenido reuniones al respecto; por tanto, sus miembros aún no definen a quién respaldarán, dejando entrever que se inclinarán por alguno de los dos postulados, Shirley Castañedas del Partido Realizando Metas (RM) o Jorge Herrera del Panameñismo, pues no hizo referencia a la posibilidad de presentar un candidato propio como han señalado otras corrientes políticas.

Aunque el CD no tiene una postura definida, Ábrego mencionó que su política se alinea a la del oficialismo; sin embargo, calificó de "irresponsable" afirmar que el voto de la bancada seguirá esta corriente cuando no han sostenido encuentros para fijar su postura.

Cabe destacar que Eduardo Vásquez, primer presidente del Legislativo, pertenece a dicha agrupación política, rol que obtuvo tras el acuerdo entre varias bancadas que llevó al panameñista Herrera a la presidencia.

El bloque opositor, señaló el diputado Eduardo Gaitán, no ha llegado a un consenso; incluso reveló que, hasta la fecha, no hay un candidato sólido, por lo que las conversaciones continuarán, por lo menos, hasta dos días antes del 1 de julio, fecha en la que se escogerá a la nueva junta directiva.

"No hemos llegado a un consenso; creo que debemos juntarnos entre todas las bancadas. Todavía es un poquito temprano para decretar algún ganador", dijo.

Agregó que la Coalición Vamos no descarta correr de manera independiente debido al poco movimiento que perciben del resto de agrupaciones que conforman la Asamblea.'



La bancada, conformada por ocho diputados, aún no define a quién apoyará para la presidencia del Órgano Legislativo.



El panameñista Jorge Herrera y la diputada Shirley Castañedas del Partido Realizando Metas se enfrentarán nuevamente.



Los diputados, el próximo 1 de julio, elegirán a su nueva junta directiva.



La Asamblea, tras la fragmentación de Vamos, no tiene mayoría; para obtener los votos, hay que llegar a consensos.

Herrera, quien hasta la semana pasada, de acuerdo con fuentes legislativas, evaluaba retirar su postulación por falta de votos, no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto; su candidatura se mantiene.

El panameñista se enfrentará nuevamente a Castañedas, pero bajo condiciones distintas, ya que, tras la desintegración de la Coalición Vamos, no existe una clara mayoría en el Legislativo.

Además, no cuenta con el respaldo de algunos miembros de este movimiento, mientras que la diputada de RM tendría el apoyo del Partido Revolucionario Democrático.

La bancada oficialista confía en que tiene los votos para ganar.