Castañedas aboga por el consenso para liderar la AN

Una institución de puertas abiertas, digitalizada y enfocada en resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía fue la promesa de la diputada Shirley Castañedas al alzarse con la victoria en la presidencia de la Asamblea Nacional.

Señaló que una de sus prioridades será darle el trámite correspondiente a las leyes que actualmente se encuentran en segundo y tercer debate con el propósito de agilizar la labor legislativa en beneficio del país.

La representante del Partido Realizando Metas (RM) fue enfática al mencionar que no paralizará ninguna iniciativa, incluyendo las reformas al reglamento interno, un tema pendiente desde la pasada administración; sin embargo, su evolución dependerá del voto de los 71 diputados.

Aseguró que, durante su gestión, se respetará la institucionalidad y el contrapeso entre los tres órganos del Estado, como establece la Constitución.

Castañedas negó que el Ejecutivo haya interferido en su elección, como afirman algunos sectores, aclarando que se trató de un proceso transparente y democrático gracias al esfuerzo de su bancada.

El diputado Jamis Acosta, en ese sentido, pidió a quienes cuestionan la designación de Castañedas dejar el "amarillismo" para que la población se cree su propia opinión sobre lo ocurrido ayer, miércoles, en la Asamblea.

"Se dio la democracia interna de lo que es la Asamblea Nacional con base en los 71 diputados", dijo.'

21

votos obtuvo Castañedas sobre su contraparte, la diputada del Movimiento Otro Camino, Grace Hernández. 8

parlamentarios del Partido Panameñista se abstuvieron de votar.

El Legislativo, a su juicio, debe enfocarse en reformular sus normas internas y contribuir con las obras de gestión que lleva a cabo el Ejecutivo para reactivar la economía y el desarrollo del país.

El diputado independiente Eduardo Gaitán, por su parte, no considera que el triunfo de la bancada oficialista vaya a interferir en la labor individual del resto de parlamentarios; por ello, aunque lamenta que la candidata de oposición no haya conseguido los votos necesarios, continuará desempeñando el rol para el que fue elegido por los ciudadanos.

Coincidió con Acosta en que el reglamento interno es una de las tareas pendientes; por tanto, estará atento a que el debate se dé para ofrecerle al país una entidad más transparente y cónsona con sus necesidades.

La bancada Seguimos, del Movimiento Otro Camino (Moca), pese a votar en contra de Castañedas, manifestó que su relación con la diputada seguirá siendo respetuosa y ecuánime en defensa de la institucionalidad.

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"Las cosas que vengan del Gobierno o no, y beneficien al país, las vamos a empujar porque lo que el país quiere es un revolcón en materia económica y que se aprueben proyectos de ley", expresó el diputado Ernesto Cedeño.

No obstante, advirtió que el colectivo que representa seguirá fiscalizando el buen manejo de la cosa pública y no le temblará ni "la mano ni la lengua" para objetar y cuestionar las irregularidades que pudieran registrarse en la Asamblea con respeto.

Votación

Durante la elección de la nueva junta directiva se registraron varios hechos que no pasaron desapercibidos, como el cruce de palabras entre la diputada Alexandra Brenes y el panameñista Jorge Herrera, luego de que le impidiera hacer sus descargos, y las declaraciones del diputado Neftalí Zamora sobre las ganas de "taquilla y show mediático".

Castañedas, presidenta de la Asamblea para el periodo 2026-2027, obtuvo 42 votos, mientras que su contraparte, Grace Hernández, recibió el respaldo de 21 diputados.