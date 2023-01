Cese de la minería implica una recesión económica

Más de 5 mil empleos y cerca de un 4% del Producto Interno Bruto en juego, es la realidad tras la negociación entre la canadiense First Quantum Minerals (FQM), su subsidiaria Minera Panamá y el Estado. El economista Felipe Argote hace un balance de lo que es y puede generar a la economía nacional la falta de acuerdos sobre el proyecto minero Cobre Panamá.

¿Dónde están los errores en esta negociación?

El error es conceptual. Desde el principio, el Estado panameño debió tener una actitud hacia una estrategia de controlar un producto que forma parte de nuestro recurso natural. Yo lo comparo con el Canal de Panamá, nosotros deberíamos tener la actitud de recuperar ese recurso, no por la fuerza o expropiación, sino negociando un sistema donde cada vez el país tenga administradores, una minoría de miembros en la Junta Directiva, que esté en posición de ir aprendiendo en un tiempo perentorio, unos quince años, cuando se acabe el contrato.

¿Qué significa la industria minera y la amenaza del cese de operación de Cobre Panamá?

Esto debe representar cerca de 4% del PIB, probablemente tendríamos recesión si no existiera en este momento la minería; es un proyecto que genera 5 mil 200 puestos de trabajo directo, indirectamente unos 35 mil empleos más. Eso significa que tiene bastante peso en la economía.

La canadiense First Quantum Minerals (FQM) anunció dos arbitrajes, ¿qué implica esto para el Estado Panameño?

Las grandes empresas siempre amenazan con arbitrajes. Si hacemos las cosas correctamente no tenemos que tener miedo a los arbitrajes, además, es el sistema que se utiliza. Si alguien te está haciendo daño en tu propiedad, tú vas a donde un juez de paz, ese es el sistema. Me sorprende que los abogados peguen un grito al cielo porque un conflicto vaya a donde tiene que ir. Eso es institucionalidad. Igual que en el Canal de Panamá, se dividirán las aguas en dos sectores, los que están con la minera, por sus convicciones ideológicas o por sus beneficios económicos, y otro grupo que estarán de parte de Panamá porque defiende los intereses del país, porque cree que deben cerrar la mina o por cualquier otra razón.

El Consorcio Minero y el Estado están en la mesa, ¿cuál es el norte que debe llevar estas negociaciones cuando ambas partes ejercen presión?

Yo no creo que haya que detener la producción minera, porque tienes a 5 mil 200 familias que dependen de eso. A nadie se le ocurrió cerrar el Canal mientras se negociaba el tratado. El Estado no le puede hacer una huelga a la minera y los huelguistas sean los trabajadores, porque los que están en el Gobierno siguen cobrando su salario. Lo que el Estado tiene que decir a Minera Panamá es -tú no tienes un contrato, por lo tanto, eres una empresa más y así como el tipo de la tienda y la fonda paga impuesto, la minería también debe pagar el impuesto que corresponda - y mientras tanto, seguir negociando, porque quiero llegar a un acuerdo y porque soy un Gobierno coherente. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, no decir que va a parar la minería, aunque igual no le hicieron caso. Lo que hicieron me parece un disparate porque pone en peligro el sustento de mucha gente.

¿Cómo valora el contrato supuestamente alcanzado?

Primero, es pésimo por el concepto, en ningún caso están pensando en que el Estado recupere la mina, y si luego se conforma con $375 millones, menos de los que sería el impuesto sobre la renta, no es nada. Están poniendo como que el gran triunfo es la firma del acuerdo, que no sabemos cuánto es porque dicen que con eso van a recuperar el asunto del Seguro Social cuando el hueco es de $7 millones. Es un mal camino, yo creo que deben rebobinar lo que están haciendo, cambiar el concepto y establecer una estrategia como país.

¿Qué cartas debe jugar el Estado en esta negociación?

El apoyo de la población. Eso se logra con transparencia, y segundo, con una estrategia de decir cuál es el objetivo. Nosotros no sabemos qué están negociando, a qué acuerdos están llegando, solamente, nos hablan de $375 millones, que son cuatro reales frente a una proyección de crecimiento, entonces es muy improbable que el país los apoye. Tiene que hablarle a la gente, decir la verdad y poner gente que negocie con la mina, que tenga carácter, criterio e independencia.

¿Está el Estado en capacidad de asumir la administración de un proyecto de esta magnitud?

Pensar que no es posible que el Estado mantenga una mina solamente porque no pueda administrar la basura, es como decían algunos en la década de los 70 y 80, que Panamá no podía administrar el Canal. Hemos tenido gobiernos ineptos desde 1903, y administramos correctamente el Canal, siempre y cuando estos políticos partidistas no sean parte. Además, no es para hoy, igual que en el Canal que tomó 23 años de transición, la minería podría tener una transición de 15 a 17 años, cuestión que podamos decidir si queremos o no tener minería a cielo abierto.