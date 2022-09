Clientelismo político: Una dependencia que afecta al ciudadano y al país

El clientelismo político es una práctica donde quienes tiene el control político o aspiran a tenerlo ofrecen favores, beneficios, dinero y puestos de trabajo para recibir el apoyo del electorado el día de las elecciones.

En Panamá, esta es una práctica que data desde inicio de la historia republicana y conforme ha ido pasando los años la han querido convertir en una acción legal.

Incluso en la literatura política se indica que se trata de una práctica que ha existido siempre y que parece ser que, en mayor o menor medida, siempre existirá. Debido a que experimentar situaciones de privilegio es inherente a la naturaleza humana. Por ello, cada vez se intenta profesionalizar más la administración y endurecer las penas, en algunos casos, contra los funcionarios y responsables públicos que realicen prácticas clientelares nunca prospera.

Los que quizás desconozca la población, o en el momento no le interesa es que producto de ese clientelismo surgen todos los demás actos de corrupción cuando una persona o partido político gobierna.

Al ciudadano que recibe el beneficio solo le interesa el momento, olvidándose que ello significará perjuicios para el país, distrito, o sector en el cual domina aquella persona que impulsa el clientelismo.

Expertos consideran que para que haya clientelismo tiene que haber el aval de las dos partes y por ello comparten la responsabilidad de esta práctica dañina para las naciones y para la población en general.

Incluso en algunos países como Panamá el clientelismo se ve como una práctica normal, ya que el ciudadano busca los votos para determinado candidato (a) a cambio de un favor o beneficio.

Hay quienes plantean que la única forma de ir acabando con esa red clientelar es educando a la población y estableciendo reglas o normas que eviten que el clientelismo se practique como una actividad cotidiana.

En ese sentido el analista Danilo Toro considera que hay un 50% de culpa para el electorado y el otro 50% para los aspirantes a puestos de elección político.

“Es lo que en sociología se le llama alineación, cuando algo que realmente depende de ti lo pone por encima de ti para que eso determine tu comportamiento, tus valores, tus concepciones, cuando en realidad eso es algo que tú debieras controlar y someter, porque eso está por debajo de ti”, señala.

Explica que la población sometida al clientelismo no es consciente de su dignidad, no es consciente de su dimensión, no es consciente de su situación de desventaja y agradece aquello que debiera condenar, aprueba lo que debiera condenar y condena lo que debiera aprobar.

Agrega que esa persona recibe como bueno la dádivas de los políticos, cuando en realidad eso debe ser condenado, “porque eso es como la droga, es exactamente igual a la adición de personas que reciben como buena un producto o una conducta o algo para lo que son adictos cuando en realidad eso les hace daño”.

Detalla que lo primero que hay que hacer para combatir el clientelismo es crear conciencia y que el Estado condene y castigue esas malas prácticas.

Recuerda que principal instrumento para crear conciencia es la educación por eso dicen que a muchos políticos les conviene que el pueblo sea ignorante, porque ese es un pueblo fácil de alinear, es un pueblo fácil de tenerlo esclavizado como clientela. De allí, a juicio de Danilo Toro se explica porque la educación en este país es un desastre en términos históricos.

En cuanto a la coercitividad del Estado, el analista político indica que se hace necesario que se condene, castigue esas prácticas nocivas, no obstante reconoce el sistema judicial de Panamá es una justicia fallida por varias razones: Fallida porque ella misma no cumple con el rigor que debe cumplir y porque no protege a los ciudadanos.

Explica que el hecho que no haya sanciones ejemplares permite que se legalice el clientelismo, y lo vea como algo normal tanto la población como los políticos.

Por su parte el sociólogo Gilberto Toro, manifiesta que no es tan fácil acabar con el clientelismo en Panamá, y sobre todo con la situación que vive el país, donde el ciudadano se siente dependiente de la clase política.

El especialista señala que desde el momento que un candidato hace su campaña de forma inadecuada se avanza en el clientelismo.

Plantea que el hecho de incluir por ejemplo: “Un Gobierno para el pueblo” o un “Presidente para el pueblo” se está impulsando esa dependencia.

Desde su punto de vista los políticos y los partidos deben hacer parte a la población de sus propuestas a fin de que se sienta parte de un proyecto y no dependiente de algo.

Señala que se debe iniciar un proceso de trabajo con la gente y de la gente, “esto es lo que se conoce como empoderar y el sentido de pertenencia, a muchos no les gusta porque se dan cuenta que uno está mandando el mensaje de que ya no van a depender de ningún, lo segundo van a conocer el proceso desde adentro no solamente la portada, entonces con el con estoy mandando el mensaje ustedes forman parte de esto si ustedes no se involucran no participan, esto no puede avanzar yo estoy cediendo espacio de liderazgo y de independencia lo estoy compartiendo con la gente”.

