¿Consejo de Seguridad en la Corte?

La separación de poderes del Estado y la independencia judicial en Panamá, se encuentran en entredicho, luego de la presencia de elementos de la inteligencia presidencial en el Palacio Gil Ponce.

Fuentes confiables revelaron a este medio que miembros del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, adscrito a la Presidencia de la República, estuvieron en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, muy probablemente revisando los equipos informáticos del Órgano Judicial.

Esa situación se produce días después que el candidato presidencial favorito para ganar las elecciones: Ricardo Martinelli interpusiera una querella penal contra la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, por los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

La querella surge cuando se filtró -presuntamente desde el despacho de María Eugenia- el proyecto de resolución con la no admisión de la casación presentada por la defensa de Martinelli en el caso New Business, una tarea que no le corresponde a ella sino a la magistrada Ariadne García.

"María Eugenia López no es la magistrada ponente de la casación. A quien le corresponde esta ponencia es a la magistrada García, quien debe hacer el borrador y pasarlo a los demás magistrados. María Eugenia López está usurpando las funciones", advertía la querella.

El borrador está compuesto por 96 páginas con los detalles del caso New Business y no solo niega en un fallo la casación presentada por Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, sino también los recursos de casación presentados los otros 4 implicados: Janett Vásquez, Iván Arrocha, Valentín Martínez, y Daniel Ochy.

Adicionalmente, a la separación del cargo de la magistrada López, la querella pedía una auditoría en la Corte Suprema debido a que no se puede permitir que las actuaciones irregulares dentro de la institución continúen. Además, se reclama una inspección a las computadoras del despacho de la presidenta de la Corte.

Así las cosas, en todo caso, las diligencias sobre el equipo informático de la Corte debió ser ordenada por una Subcomisión de Garantías designada por la Comisión de Credenciales y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional y no por miembros del Consejo de Seguridad.

La Comisión de Credenciales está integrada por Raúl Pineda, Benicio Robinson, Ricardo Torres, Roberto Ábrego, Francisco Alemán, Hugo Méndez, Mayin Correa, Sergio Gálvez y Gabriel Silva.

El Consejo de Seguridad tiene como su secretario ejecutivo a Ricardo Alfredo Abood Polo, quien fue jefe de compras de la Asamblea Nacional cuando el hoy mandatario Laurentino Cortizo fue presidente del legislativo.