¿Cuál es el panorama político actual del país?

A menos de 19 meses de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, el panorama político no está nada claro, debido a que las posibles figuras presidenciales están por definirse.

Por el momento la única figura que se vislumbra claramente como candidato presidencial es el expresidente Ricardo Martinelli, ya que los otros aspirantes tienen que pasar por procesos internos no tan fáciles.

El exgobernante no tendría problema para ser el abanderado de su partido Realizando Metas, e incluso en la actualidad está pendiente de lo que suceda dentro de Cambio Democrático (CD), colectivo que también fundó para una posible alianza.

Martinelli sería el candidato presidencial en los comicios de 2024, en una posible alianza con CD, partido Alianza, conversa con el Partido Popular y con una opción abierta que el Molirena se sume a esta coalición.

Incluso, en una de sus últimos eventos políticos, Martinelli dijo: "Llueva, truene o relampagué yo seré candidato presidencial en las elecciones del 5 de mayo de 2024". Esto lo anunció ante una actividad donde participaron miles de miembros de Cambio Democrático.

El exmandatario, en la actualidad, encabeza todas las encuestas de opinión, donde supera por un amplio margen a cualquier posible contrincante.

Otra de las figuras que no debería tener problemas en ser el abanderado de su colectivo es Ricardo Lombana, quien fundó el Movimiento Otro Camino (MOCA) y actualmente este partido no llega a los 40 mil adherentes.'

Él ha dicho que no está dispuesto a negociar una alianza política con partidos tradicionales.

Para conocedores, si Lombana o cualquier otro candidato quiere tener oportunidad debe negociar una alianza política, de lo contrario se le hace casi imposible un triunfo en la contienda de mayo de 2024.

Si bien todavía no hay figuras definidas para los comicios de 2024, por ahora se vislumbra que se presentarían como candidatos presidenciales por los partidos políticos vigentes: Ricardo Martinelli, Ricardo Lombana, José Gabriel Carrizo y Rómulo Roux o José Blandón, dependiendo de lo que suceda con Cambio Democrático.

A esos cuatro candidatos presidenciales de los colectivos hay que sumarle los tres candidatos de libre postulación que más firmas recojan. Este proceso de recolección de firmas termina el 31 de julio de 2023 al mediodía.

En el caso de los partidos políticos deberán realizar a partir de febrero próximo la convocatoria para las elecciones primarias. Contienda interna que se ha de realizar en el periodo que va del 1 de junio al 31 de julio de 2023.

El analista político, Danilo Toro, considera que todavía no hay nada claro, sino un panorama sujeto a imprevistos, cambios, golpes de timón, etc.

Recordó que los partidos políticos tienen que cometerse a elecciones internas u otro tipo de contienda.

Sobre la expectativa que hay indicó: "No tengo ninguna expectativa, ya que no espero nada diferente a lo que ya se ha dado y los mismos partidos en sí no han querido tampoco presentar expectativas. Están concentrados en sus ajustes, tensiones, distensiones, pleitos y acuerdos internos".

Destacó que todavía no ha visto el planteamiento de ninguna expectativa sobre ninguno de los temas de importancia.

Plantea que la no activación de los partidos políticos es una señal del apego que los políticos en Panamá tienen por la improvisación, no les interesa planificar las cosas con tiempo, ni someterse a un ejercicio de examen a distancia de los hechos, sino que apuestan mucho al golpe de suerte, a la improvisación.

En tanto, Jaime Porcell, es de la opinión que las fuerzas están apenas alineándose al los partidos estar preparando sus actividades internas.

Porcell señala que al único candidato que ve claro, siempre y cuando no lo impidan correr por justificaciones jurídicas, es el expresidente Ricardo Martinelli.

"En el caso de CD está Rómulo Roux en su disputa con Yanibel Ábrego, José Blandón que no levanta cabeza, que decir de Gaby Carrizo o dentro del PRD que no hay una ficha fuerte", manifiesta el analista.

Lo que si vaticinó en la próxima campaña Jaime Porcell es una lucha encarnizada, tanto a lo interno de los partidos políticos como en las elecciones generales de mayo de 2024.

A más tardar en julio del 2023 ya el panorama político debe estar armado en gran parte, y se preparan para la campaña política con miras a las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Por ahora, los precandidatos de libre postulación que más firmas han recogido son la perredista Zulay Rodríguez, el panameñista Melitón Arrocha y el abogado Francisco Carreira.

