Cuestionan ausencia de magistrados del Tribunal Electoral en debate de reformas electorales

Ante la ausencia de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), la mayoría de los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el segundo bloque de las reformas electorales.

En esta ocasión, a los diputados solo le tomó una sesión aprobar este bloque, en el que decidieron mantener el fuero penal electoral y la decisión de los partidos políticos sobre candidatos que deseen correr a más de un puesto de elección.

Con la actual reforma, los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electoral (CNRE) habían eliminado la opción de los candidatos de correr a más de un puesto de elección.

A su vez, los diputados modificaron otros artículos con la finalidad de limitar la intervención del Tribunal Electoral en las decisiones internas de los partidos políticos.

Entre los artículos modificados por los diputados figura el 124, en el cual se eliminó la reglamentación, convocatoria, organización y fiscalización de parte del TE para la renovación de las autoridades de los partidos políticos.

Además se decidió restablecer el fuero penal electoral, que la CNRE había acordado eliminar, y se omitió el fuero laboral electoral que se había incluido en las presentes reformas.

Paso seguido, los diputados oficialistas y de Cambio Democrático procedieron a dejar vigentes todos los artículos del Código Electoral que se refieren al fuero penal y que la CNRE había recomendado su eliminación.'

diputados, Juan Diego Vásquez y Luis Ernesto Carles, expresaron su rechazo a las propuestas realizadas al proyecto. 14

artículos de la propuesta que presentó el Tribunal Electoral fueron eliminados. 12

mediodía de hoy se reunirá la comisión para seguir el debate.

También, procedieron a eliminar el artículo 105, con lo que no habrá límite para la divulgación de las encuestas.

Sobre el voto informado, una de las innovaciones de las últimas reformas, quedan como están y solo se contemplará para candidatos a puesto de elección nacional, y no a los que participen en procesos internos de los partidos políticos.

Otro artículo que se decidió mantener del actual Código Electoral es el 227, así como se modificó el 224, que se refieren a la propaganda electoral en los medios de difusión, lo cual generó un debate entre diputados del PRD y el independiente Juan Diego Vásquez.

En el artículo 224, se modificó la propuesta de la CNRE para que se entienda por propaganda electoral los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difundan, de manera gratuita, de cualquier forma, para promover la imagen a favor o en contra de un candidato.

Para el diputado independiente Juan Diego Vásquez, al catalogarse como 'gratuita' y no pagada como propone la CNRE, se incluye a las redes sociales, lo que a su consideración atenta contra la libertad de expresión.

"Si mañana me pasa que un diputado nunca viene al Pleno y es candidato a la reelección yo no puedo publicar en mi red, 'no voy a votar por este diputado porque nunca va al Pleno', porque es campaña en contra", sostuvo el diputado.

Sin embargo, para el presidente de la comisión, Víctor Castillo, esta no es la interpretación que ellos dan de este artículo.

"Si se le está exigiendo a la publicación pagada que dé un informe del mismo, qué vamos a hacer con la que no es pagada que puede ir en detrimento de las otras candidaturas, cómo se va a medir eso", cuestionó el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Posición

La ausencia de los magistrados del TE no detuvo la discusión de las reformas electorales.

El diputado suplente de CD, Agustín Sellhorn, dijo que la actitud de los magistrados es reincidente, ya que lo mismo ocurrió en 2013, cuando se discutió la propuesta de "una persona, un voto".

"Un magistrado debe mantener el elevado cargo que sustenta su posición y no incurrir en cosas como que los traen en forma personal", expresó.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, considera que el Tribunal Electoral debe ser un árbitro en una competencia y no parte de un conflicto.

"Establecer un criterio cerrado de que propuestas analizadas en un grupo calificado como el CNRE es inalterable, es una antítesis a lo que ha sucedido aquí con todos los anteproyectos y proyectos que vienen del Ejecutivo y que nacen de la iniciativa de los grupos parlamentarios y de la sociedad civil", opinó Adames.

Oposición

Ayer, tanto la Cámara de Comercio, como el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, se pronunciaron en contra de las modificaciones realizadas por los diputados al paquete de reformas aprobados en la CNRE.

Los empresarios solicitaron que se detenga la discusión de las reformas, para que los cambios introducidos puedan ser revisados por todos los actores involucrados.

Mientras, las mujeres políticas consideraron como un acto de violencia política, el cercenamiento de artículos en el proyecto, dirigidos a garantizar la paridad política.

El interés de la Comisión de Gobierno es aprobar esta tarde, el tercer y último bloque en que se dividió la discusión del paquete de reformas, para concluir el primer debate.

